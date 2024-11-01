Мэра Уфы разозлили самокатчики

В последнее время улицы Уфы заполнили не только автомобили и пешеходы, но и активные пользователи электросамокатов. Однако по словам местных жителей, такое соседство становится всё более проблемным. Мэр города Ратмир Мавлиев высказался по поводу самокатчиков, которые, как он сказал по данным источников, «гоняют» по проспекту Октября со скоростью 40-45 км/ч. В то время как сам мэр передвигался на велосипеде со скоростью 15-20 км/ч, его едва не сбили проносящиеся мимо самокатчики.