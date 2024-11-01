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Posted 1 ноября, 14:34

Published 1 ноября, 14:34

Modified 1 ноября, 14:36

Updated 1 ноября, 14:36

Мэра Уфы разозлили самокатчики

Мэра Уфы разозлили самокатчики

1 ноября 2024, 14:34
Фото: Ратмир Мавлиев/1MI.
Руководитель города резко раскритиковал любителей кикшеринга за низкую культуру поведения, сообщает в пятницу, 1 ноября, издание «АиФ-Уфа».

В последнее время улицы Уфы заполнили не только автомобили и пешеходы, но и активные пользователи электросамокатов. Однако по словам местных жителей, такое соседство становится всё более проблемным. Мэр города Ратмир Мавлиев высказался по поводу самокатчиков, которые, как он сказал по данным источников, «гоняют» по проспекту Октября со скоростью 40-45 км/ч. В то время как сам мэр передвигался на велосипеде со скоростью 15-20 км/ч, его едва не сбили проносящиеся мимо самокатчики.

— Поведение таких самокатчиков у меня вызывает больше вопросов, чем работа кикшеринговых компаний, — отметил градоначальник.

Он подчеркнул необходимость создания новых правил и разъяснительной работы с горожанами. По словам мэра, компании по прокату самокатов уже готовы идти навстречу и снижать скорость на опасных участках. Однако сама культура использования этих средств передвижения пока оставляет желать лучшего.

Как ранее сообщал Mkset, c начала сезона в 2024 году, сервис кикшеринга в Уфе выписал более 4 тысяч штрафов за нарушения ПДД и заблокировал более тысячи аккаунтов за грубые проступки. Чаще всего нарушения связаны с неправильной парковкой и ездой вдвоем — такие случаи составляют около 80% всех правонарушений.

За сезон уфимцы проехали почти 1,5 млн километров на самокатах
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