Камикадзе остановили на пути к Уфе

Posted 1 ноября, 07:42
Published 1 ноября, 07:42
Modified 1 ноября, 08:30
Updated 1 ноября, 08:30
Всё началось с телефонного звонка, который поступил на «телефон доверия» МВД по РБ. Один из жителей Кушнаренковского района сообщил об опасном вождение автомобиля «Лада Приора», за рулём которого находился якобы нетрезвый водитель.
Сотрудники отдельного спецбатальона республиканского ДПС вскоре задержали злоумышленника. На 53 км автодороги Р240, где путь ведет к М-12 на Уфу, они перехватили местного «камикадзе» на колёсах. Как выяснили стражи порядка при освидетельствовании, уровень алкоголя у водителя составил 0.292 мг/л в выдыхаемом воздухе.
В итоге вместо вечеринки с друзьями он получил административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль мужчины был помещен на специализированную стоянку.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии в начале октября, сотрудники Госавтоинспекции задержали 210 водителей, которые сели за руль в пьяном состоянии.