mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 04:31

Published 1 ноября, 04:31

Modified 1 ноября, 04:33

Updated 1 ноября, 04:33

Ипотеку под 5% вернули в Башкирии

Ипотеку под 5% вернули в Башкирии

1 ноября 2024, 04:31
Фото: 1MI.
Некоторые жители региона смогут приобрести жилье на выгодных условиях, сообщает в пятницу, 1 ноября, пресс-служба правительства РБ.

В Башкортостане вновь запустили программу ИТ-ипотеки с пониженной ставкой в 5%. Оператором программы выступает ДОМ.РФ, а максимальная сумма займа составляет целых 6 миллионов рублей.

Что же это значит для работников сферы информационных технологий? Во-первых, ипотечная ставка снижена на целый процентный пункт от федерального уровня. По словам и. о. Премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова, задача правительства заключается в создании комфортных условий для жизни и работы в регионе.

За время действия предыдущей программы работники IT-сектора уже успели оформить кредиты на сумму более 70 миллионов рублей со средней ставкой всего 3,6%. Как считают специалисты, это говорит о том, что спрос на такие предложения действительно высок.

Путин отменил налоги: кого это касается в Башкирии
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в России отменили налоги на материальную выгоду от экономии по процентам по ипотеке.

Читайте также:
Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на УкраинеАэропорт Уфы открыли после атаки БПЛАУфу атаковали беспилотники
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Кредит#Башкортостан#Россия#Жилье#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Недвижимость#Салават#Ипотека#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Ставка#Программа#Информационные технологии#IT-компании
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика