Ипотеку под 5% вернули в Башкирии

Posted 1 ноября, 04:31
Published 1 ноября, 04:31
Modified 1 ноября, 04:33
Updated 1 ноября, 04:33
В Башкортостане вновь запустили программу ИТ-ипотеки с пониженной ставкой в 5%. Оператором программы выступает ДОМ.РФ, а максимальная сумма займа составляет целых 6 миллионов рублей.
Что же это значит для работников сферы информационных технологий? Во-первых, ипотечная ставка снижена на целый процентный пункт от федерального уровня. По словам и. о. Премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова, задача правительства заключается в создании комфортных условий для жизни и работы в регионе.
За время действия предыдущей программы работники IT-сектора уже успели оформить кредиты на сумму более 70 миллионов рублей со средней ставкой всего 3,6%. Как считают специалисты, это говорит о том, что спрос на такие предложения действительно высок.
Как ранее сообщал Mkset, в России отменили налоги на материальную выгоду от экономии по процентам по ипотеке.