Хабиров сделал выводы после атаки дронов на Башкирию

Posted 1 ноября, 09:59
Published 1 ноября, 09:59
Modified 1 ноября, 10:01
Updated 1 ноября, 10:01
Как стало известно, 1 ноября в Доме Республики состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба, на котором обсуждались меры защиты промышленных объектов от возможных террористических угроз. Главным поводом для встречи стали события 31 октября, когда три вражеских беспилотника попытались атаковать уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса.
Радий Хабиров рассказал о том, что первый БПЛА столкнулся с противодронной защитой одной из установок, а два других упали вне территории объектов.
— Жертв и разрушений нет, предприятия работают в штатном режиме, — комментирует глава Башкирии.
Глава региона отметил эффективность принятых мер по созданию комбинированной системы обороны и призвал продолжать усиливать защиту промышленных объектов. На заседании участники обсудили обстоятельства атаки беспилотников и предложили дополнительные меры для повышения уровня защищённости промышленности.