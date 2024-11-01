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Posted 1 ноября, 09:59

Published 1 ноября, 09:59

Modified 1 ноября, 10:01

Updated 1 ноября, 10:01

Хабиров сделал выводы после атаки дронов на Башкирию

Хабиров сделал выводы после атаки дронов на Башкирию

1 ноября 2024, 09:59
Фото: пресс-служба главы РБ.
В регионе прошло заседание по безопасности после недавней атаки беспилотников, сообщает в пятницу, 1 ноября, пресс-служба главы Республики Башкортостан.

Как стало известно, 1 ноября в Доме Республики состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба, на котором обсуждались меры защиты промышленных объектов от возможных террористических угроз. Главным поводом для встречи стали события 31 октября, когда три вражеских беспилотника попытались атаковать уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса.

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Радий Хабиров рассказал о том, что первый БПЛА столкнулся с противодронной защитой одной из установок, а два других упали вне территории объектов.

— Жертв и разрушений нет, предприятия работают в штатном режиме, — комментирует глава Башкирии.

Глава региона отметил эффективность принятых мер по созданию комбинированной системы обороны и призвал продолжать усиливать защиту промышленных объектов. На заседании участники обсудили обстоятельства атаки беспилотников и предложили дополнительные меры для повышения уровня защищённости промышленности.

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