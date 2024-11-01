Этот трюк с уксусом и солью придаст вашей посуде ресторанный блеск!

Для того чтобы посуда выглядела чистой и сияющей, раствор нужно нанести с помощью мягкого полотенца. Некоторые используют губки или тряпки для натирания, однако лучше подойдут плотные, мягкие полотенца. Раствор следует наносить по кругу, чтобы избежать разводов. Если речь идет о стекле, после обработки можно оставить его на несколько минут для полного высыхания.