Этот трюк с уксусом и солью придаст вашей посуде ресторанный блеск!

Posted 1 ноября, 12:35
Published 1 ноября, 12:35
Modified 1 ноября, 15:43
Updated 1 ноября, 15:43
Кухонная утварь с зеркальным блеском не только радует глаз, но и создает ощущение свежести и чистоты. Многие хозяйки знают, что добиться такой красоты сложно: на посуде остаются водяные разводы, следы от чистящих средств, а иногда даже мыльные пятна.
Эти проблемы можно решить не менее эффективно, чем в ресторанах, ведь в основе метода лежат простые и доступные компоненты.
Профессиональные повара и владельцы ресторанов знают, что специальные растворы способны придавать посуде необыкновенный блеск. Чтобы добиться этого эффекта, вовсе не обязательно приобретать дорогостоящие средства. Для приготовления домашнего состава потребуется:
Этот простой рецепт хорош своей доступностью: уксус и соль есть практически на каждой кухне. Раствор готовится за считанные минуты: нужно лишь всыпать соль и уксус в воду и тщательно перемешать. Такой состав позволяет посуде высыхать быстро, без водяных разводов и пятен.
— Всегда любила, когда посуда выглядит как новая. Способ с уксусом и солью подошел идеально — простая смесь помогла добиться такого блеска, что тарелки сверкали, — делится своим опытом Ольга, домохозяйка и автор канала «Мисс Чистота».
Для того чтобы посуда выглядела чистой и сияющей, раствор нужно нанести с помощью мягкого полотенца. Некоторые используют губки или тряпки для натирания, однако лучше подойдут плотные, мягкие полотенца. Раствор следует наносить по кругу, чтобы избежать разводов. Если речь идет о стекле, после обработки можно оставить его на несколько минут для полного высыхания.
Существует важная деталь: руки стоит защищать перчатками. Уксус при частом контакте сушит кожу, и это может вызвать дискомфорт. Поэтому перчатки помогут сохранить и кожу рук в хорошем состоянии.
Секрет уксуса и соли в их химических свойствах. Уксус обладает кислотностью, которая удаляет следы жесткой воды, пятна и бактерии, придавая посуде чистоту и блеск. Соль действует как мягкий абразив, позволяя избавиться от въевшихся пятен, не повреждая поверхность. Вместе они образуют мощный очищающий и освежающий состав.
— Было приятно обнаружить, что уксус не только очищает, но и освежает стекло и фарфор, оставляя легкий блеск, — отмечает Ольга, говоря о преимуществах состава.
Использование мягкой воды. Вода с высоким содержанием минералов может оставлять пятна, поэтому кипяченая вода, как в рецепте, помогает избежать этого.
Своевременное высушивание. Чтобы на посуде не оставалось капель, ее лучше сушить сразу после чистки.
Защита посуды. Для регулярного использования уксуса можно снизить его концентрацию в растворе, особенно при чистке тонкого стекла и хрупких материалов.
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