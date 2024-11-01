Ефимов сообщил, что документы на квартиры по реновации оформили жители 456 домов

Posted 1 ноября, 16:11
Published 1 ноября, 16:11
Modified 1 ноября, 16:11
Updated 1 ноября, 16:11
По словам Ефимова, за девять месяцев этого года документы на новые квартиры по программе реновации получили около 26,6 тысячи москвичей из 456 старых домов. Им предложили современные квартиры в 224 новостройках, рядом с которыми уже создана вся необходимая инфраструктура. Об этом сообщает портал mos.ru.
Общее количество правообладателей новых квартир по программе реновации с начала ее реализации выросло почти на 20%. Теперь данный показатель составляет более 162,4 тысячи человек.
Руководитель департамента городского имущества, министр правительства Москвы Максим Гаман отметил, что в этом году больше всего квартир получили жители столицы из Восточного административного округа — 7,7 тысячи человек. Юго-Восточный и Западный округа находятся на втором и третьем месте с показателями 4,6 тысячи и 3,8 тысячи человек соответственно. Все участники программы получают равнозначное жилье в том же районе города. Исключение составляют Зеленоград, Троицкий и Новомосковский административные округа. Здесь горожан переселяют в пределах округа.
На месте устаревших домов будут возведены новостройки для переселения горожан по программе реновации.
Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики, отметил, что за девять месяцев текущего года для переселения жителей столицы было подготовлено 44 новостройки. На придомовой территории оборудованы детские и спортивные площадки, а также проведены работы по озеленению.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она касается примерно миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. В прошлом году под заселение было передано 59 новостроек, что обеспечило переселение более 47 тысяч человек.