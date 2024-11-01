Ефимов сообщил, что документы на квартиры по реновации оформили жители 456 домов

Руководитель департамента городского имущества, министр правительства Москвы Максим Гаман отметил, что в этом году больше всего квартир получили жители столицы из Восточного административного округа — 7,7 тысячи человек. Юго-Восточный и Западный округа находятся на втором и третьем месте с показателями 4,6 тысячи и 3,8 тысячи человек соответственно. Все участники программы получают равнозначное жилье в том же районе города. Исключение составляют Зеленоград, Троицкий и Новомосковский административные округа. Здесь горожан переселяют в пределах округа.