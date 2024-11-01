Депутат из Башкирии исчез на СВО — стали известны подробности

Как ранее сообщал Mkset, 29-летний парламентарий Алексей Локотченко, отправившийся на специальную военную операцию в феврале 2024 года, внезапно пропал без вести. Помощница депутата сообщила о его исчезновении после того, как его подразделение попало под обстрел в Суджанском районе Курской области в конце октября 2024 года.