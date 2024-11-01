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Posted 1 ноября, 15:13

Published 1 ноября, 15:13

Modified 1 ноября, 15:15

Updated 1 ноября, 15:15

Депутат из Башкирии исчез на СВО — стали известны подробности

Депутат из Башкирии исчез на СВО — стали известны подробности

1 ноября 2024, 15:13
Фото: Госсобрание-Курултай.
В Государственном Собрании Башкирии сообщили в пятницу, 1 ноября, о состоянии депутата Алексея Локотченко, который пропал без вести во время выполнения боевой задачи.

Как ранее сообщал Mkset, 29-летний парламентарий Алексей Локотченко, отправившийся на специальную военную операцию в феврале 2024 года, внезапно пропал без вести. Помощница депутата сообщила о его исчезновении после того, как его подразделение попало под обстрел в Суджанском районе Курской области в конце октября 2024 года.

По данным источников, группа, в которой находился Локотченко, была задействована в зачистке села Борки. После выполнения задания и эвакуации сослуживцы заметили отсутствие не только Алексея, но и другого военнослужащего Рудольфа Баимова.

Депутат из Башкирии исчез на СВО
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Однако вечером пятницы, 1 ноября, председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев сообщил о том, что «из Курской области поступили обнадеживающие данные».

— Наши коллеги из заксобрания сообщили, что Алексей Локотченко найден, жив и здоров, был без связи, телефон разбит, — комментирует Константин Толкачев.
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