Башкирию завалило снегом

Posted 1 ноября, 10:00
Published 1 ноября, 10:00
Modified 1 ноября, 10:02
Updated 1 ноября, 10:02
Утро пятницы, 1 ноября, в целом списке населенных пунктов Башкирии началось с пейзажа снежной улицы.
В Аскинском районе уже лежит белое покрывало на земле, а на дорогах гололед. Динис Юсупов, глава района, просит граждан одеваться теплее, а водителей быть внимательней на дороге.
Снежные хлопья активно падают и в Белебеевском районе, радуя глаза местных жителей. Красоту первого снега запечатлел Азат Сахабиев в своем телеграмм-канале, призывая жителей района также поделиться радостью снежного дня.
Сегодня ночью в Татышлинском районе снег накрыл собой всю улицу, делая ее красивее и белее. Глава района Фанур Шайхисламов поделился с подписчиками ночными снимками заснеженных улочек и напомнил автолюбителям заменить летние шины на зимние.
Красотой первых проявлений зимы поделился и глава Балтачевского района Ильгиз Субушев в соцсети «Вконтакте».
Снежные осадки дошли и до Уфы. Сильный снег накрыл столицу, застилая пеленой. Синоптики обещают уже ночью заснеженную землю.