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Posted 1 ноября, 10:00

Published 1 ноября, 10:00

Modified 1 ноября, 10:02

Updated 1 ноября, 10:02

Башкирию завалило снегом

Башкирию завалило снегом

1 ноября 2024, 10:00
Фото: mkset.ru.
Первый день ноября встретил жителей региона снегом и гололедом, сообщают главы районов Башкортостана в пятницу, 1 октября.

Утро пятницы, 1 ноября, в целом списке населенных пунктов Башкирии началось с пейзажа снежной улицы.

В Аскинском районе уже лежит белое покрывало на земле, а на дорогах гололед. Динис Юсупов, глава района, просит граждан одеваться теплее, а водителей быть внимательней на дороге.

Снежные хлопья активно падают и в Белебеевском районе, радуя глаза местных жителей. Красоту первого снега запечатлел Азат Сахабиев в своем телеграмм-канале, призывая жителей района также поделиться радостью снежного дня.

Сегодня ночью в Татышлинском районе снег накрыл собой всю улицу, делая ее красивее и белее. Глава района Фанур Шайхисламов поделился с подписчиками ночными снимками заснеженных улочек и напомнил автолюбителям заменить летние шины на зимние.

Красотой первых проявлений зимы поделился и глава Балтачевского района Ильгиз Субушев в соцсети «Вконтакте».

Снежные осадки дошли и до Уфы. Сильный снег накрыл столицу, застилая пеленой. Синоптики обещают уже ночью заснеженную землю.

Напомним, ранее внезапный снег конца октября сковал движение на трассах в Башкирии.

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