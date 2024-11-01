Башкирию завалило снегом

Сегодня ночью в Татышлинском районе снег накрыл собой всю улицу, делая ее красивее и белее. Глава района Фанур Шайхисламов поделился с подписчиками ночными снимками заснеженных улочек и напомнил автолюбителям заменить летние шины на зимние.