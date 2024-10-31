Вежливость обошлась в ₽1 млн вахтовику из Башкирии

Однако, это была лишь первая часть плана мошенников. После получения кода мужчина продолжил общение с другими злоумышленниками, которые представились сотрудниками «Госуслуг», банков и различных госструктур. Они начали пугать мужчину тем, что он якобы сам связался с преступниками и теперь находится под угрозой. Психологическое давление сыграло свою роль: вахтовик поверил их словам и согласился следовать инструкциям.