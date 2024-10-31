Вежливость обошлась в ₽1 млн вахтовику из Башкирии

Posted 31 октября, 04:46
Published 31 октября, 04:46
Modified 31 октября, 10:21
Updated 31 октября, 10:21
Как стало известно, 58-летний вахтовик из Белебеевского района, желая оценить качество работы своего оператора связи, стал жертвой хитроумной схемы, которая стоила ему целый миллион рублей.
Все началось с телефонного звонка, который был оформлен под видом опроса о качестве услуг мобильной связи. Мужчина, не заподозрив ничего плохого, ответил на несколько вопросов. В конце разговора его убедили сообщить код из смс-сообщения — якобы для регистрации результатов опроса. На этом этапе внимание вахтовика уже было отвлечено от возможных последствий.
Однако, это была лишь первая часть плана мошенников. После получения кода мужчина продолжил общение с другими злоумышленниками, которые представились сотрудниками «Госуслуг», банков и различных госструктур. Они начали пугать мужчину тем, что он якобы сам связался с преступниками и теперь находится под угрозой. Психологическое давление сыграло свою роль: вахтовик поверил их словам и согласился следовать инструкциям.
Под предлогом защиты своих средств он снял деньги со счета и начал зачислять их на так называемые «безопасные» счета через банкоматы. К сожалению, его доверчивость обернулась финансовым крахом: мужчина потерял свои сбережения.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе вместо приятного сюрприза мужчина получил подарок, который точно не ожидал.