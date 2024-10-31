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Posted 31 октября, 04:46

Published 31 октября, 04:46

Modified 31 октября, 10:21

Updated 31 октября, 10:21

Мошенники обманули вахтовика из Башкортостана

Вежливость обошлась в ₽1 млн вахтовику из Башкирии

31 октября 2024, 04:46
Фото: 1MI.

Мошенники обманули вахтовика из Башкортостана

Мужчина из Белебеевского района стал жертвой мошенников, которые использовали прием «опрос качества связи», сообщает в четверг, 31 октября, телеграмм-канал «Мошки».

Как стало известно, 58-летний вахтовик из Белебеевского района, желая оценить качество работы своего оператора связи, стал жертвой хитроумной схемы, которая стоила ему целый миллион рублей.

Все началось с телефонного звонка, который был оформлен под видом опроса о качестве услуг мобильной связи. Мужчина, не заподозрив ничего плохого, ответил на несколько вопросов. В конце разговора его убедили сообщить код из смс-сообщения — якобы для регистрации результатов опроса. На этом этапе внимание вахтовика уже было отвлечено от возможных последствий.

Однако, это была лишь первая часть плана мошенников. После получения кода мужчина продолжил общение с другими злоумышленниками, которые представились сотрудниками «Госуслуг», банков и различных госструктур. Они начали пугать мужчину тем, что он якобы сам связался с преступниками и теперь находится под угрозой. Психологическое давление сыграло свою роль: вахтовик поверил их словам и согласился следовать инструкциям.

Под предлогом защиты своих средств он снял деньги со счета и начал зачислять их на так называемые «безопасные» счета через банкоматы. К сожалению, его доверчивость обернулась финансовым крахом: мужчина потерял свои сбережения.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе вместо приятного сюрприза мужчина получил подарок, который точно не ожидал.

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