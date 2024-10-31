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Posted 31 октября, 15:49

Published 31 октября, 15:49

Modified 31 октября, 20:56

Updated 31 октября, 20:56

В Уфе закроют детский лагерь

В Уфе закроют детский лагерь

31 октября 2024, 15:49
Фото: администрация Уфы.
Власти башкирской столицы собираются преобразовать популярное учреждение для отдыха и оздоровления детей, сообщили в администрации города в четверг, 31 октября.

Мэрия Уфы планирует создать новый центр детского отдыха и образования на базе лагеря «Луч», расположенного вблизи села Николаевка — в 27 км от города. Около 20% из площади территории учреждения в 5,2 га занимает озеро. Увеличить её хотят ещё на 1,3 га.

Таким образом, если сейчас лагерь способен принять за смену 140 детей, то после реорганизации пропускная способность увеличится до 460 воспитанников. Кроме того, в осеннюю, зимнюю и весеннюю смену центр будет принимать до 200 детей.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на совещании, где обсуждалась судьба лагеря, дал поручение, чтобы учреждение «стало флагманским».

Частные детсады Уфы будут брать сертификаты
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы уточнили порядок субсидирования сертификатов на места в частных детсадах.

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