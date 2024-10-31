В Уфе закроют детский лагерь

Posted 31 октября, 15:49
Published 31 октября, 15:49
Modified 31 октября, 20:56
Updated 31 октября, 20:56
Мэрия Уфы планирует создать новый центр детского отдыха и образования на базе лагеря «Луч», расположенного вблизи села Николаевка — в 27 км от города. Около 20% из площади территории учреждения в 5,2 га занимает озеро. Увеличить её хотят ещё на 1,3 га.
Таким образом, если сейчас лагерь способен принять за смену 140 детей, то после реорганизации пропускная способность увеличится до 460 воспитанников. Кроме того, в осеннюю, зимнюю и весеннюю смену центр будет принимать до 200 детей.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на совещании, где обсуждалась судьба лагеря, дал поручение, чтобы учреждение «стало флагманским».
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы уточнили порядок субсидирования сертификатов на места в частных детсадах.