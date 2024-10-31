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Posted 31 октября, 06:34

Published 31 октября, 06:34

Modified 31 октября, 10:05

Updated 31 октября, 10:05

В Уфе выпал первый снег

В Уфе выпал первый снег

31 октября 2024, 06:34
Фото: 1MI.
Особое «новогоднее» настроение наполнило город, сообщает в четверг, 31 октября, глава Ленинского района Олег Котов.

Первый снег всегда вызывает бурю эмоций. Для одних он приносит радость и ощущение волшебства, заставляя предвкушать праздничные дни с гирляндами и ёлками, а для других — это предвестник холодов и трудностей, связанных с зимним периодом.

— Снег — это красиво, но вот морозы… — делится своими мыслями уфимец Сергей.

— Пора наряжать елку, — пишет вдохновленная уфимка Алина.

С появлением первого снега в столице региона глава Ленинского района Олег Котов сразу же призвал всех автомобилистов быть внимательными на дорогах.

— В Уфе 31 октября выпал первый снег. В связи с этим рекомендую поменять летние шины на зимние. Безопасность на дороге должна быть превыше всего, — пишет Олег Котов.
Видео: Олег Котов
Видео: Газизьян Ахмедьянов

Он добавил, что водителям следует избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим, особенно в местах возможного появления пешеходов. По словам Котова, важно оценивать скорость приближающегося транспорта и в темное время суток использовать светоотражающие элементы для повышения видимости на дороге.

Интересно отметить мнение эксперта по метеозависимости людей — психолога Анны Смирновой. Она утверждает, что смена сезонов может оказывать значительное влияние на эмоциональное состояние человека.

— Некоторые люди начинают чувствовать себя подавленными из-за серых дней и короткого светового дня. Однако у других появляется прилив энергии и креативности именно с приходом зимы, — комментирует Анна.
Фото: Ufa1news
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Как ранее сообщал Mkset, по сообщению главы ГАИ Республики Башкортостан Владимира Севастьянова, 30 октября в регионе из-за как всегда внезапно начавшейся зимы осложнилась обстановка на дорогах.

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