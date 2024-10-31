В Москве прошел 3-й Национальный конгресс «Национальное здравоохранение»

Михаил Мурашко, глава российского Минздрава, добавил, что конгресс является важной платформой для обсуждения будущего отрасли. Он отметил, что здесь формируется парадигма здравоохранения, в которой о человеке заботятся на каждом этапе жизни, а также создаются стандарты, закрепленные в национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь». В рамках данной программы планируется построить 3,8 тысячи объектов здравоохранения и отремонтировать ещё 7,4 тысячи учреждений.