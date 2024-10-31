В Москве прошел 3-й Национальный конгресс «Национальное здравоохранение»

Posted 31 октября, 09:07
Published 31 октября, 09:07
Modified 31 октября, 09:07
Updated 31 октября, 09:07
Участие в мероприятии, организованном при поддержке Минздрава и Правительства РФ, приняли более шести тысяч человек из пятнадцати государств. В режиме онлайн за конгрессом наблюдало более тринадцати тысяч человек. Информационным партнером мероприятия стал медиахолдинг 1MI. Об этом пишет портал 56orb.ru.
Открыл конгресс президент России Владимир Путин. Модератором пленарного заседания выступила зампред правительства Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что принципы, заложенные Семашко, лежат в основе отечественной медицины, и система здравоохранения продолжает развивать его идеи.
Михаил Мурашко, глава российского Минздрава, добавил, что конгресс является важной платформой для обсуждения будущего отрасли. Он отметил, что здесь формируется парадигма здравоохранения, в которой о человеке заботятся на каждом этапе жизни, а также создаются стандарты, закрепленные в национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь». В рамках данной программы планируется построить 3,8 тысячи объектов здравоохранения и отремонтировать ещё 7,4 тысячи учреждений.
По словам Валерия Фалькова, министра науки и высшего образования, в 2023–2024 годах более 30% бюджета ведомства было выделено на исследования в сфере медицины. Он добавил, что объединение научных потенциалов помогает решать актуальные задачи и способствует технологическому развитию.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, отметила значимость внедрения новых технологий в санитарный щит страны. Она сообщила, что за счет создания российской базы данных патогенов расширяется мониторинг биорисков, а также внедряются новые подходы к обучению.
Вклад Семашко в формирование принципов профилактической медицины отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он рассказал, что в регионе созданы центры раннего выявления заболеваний и проведена модернизация 565 медицинских учреждений.
В завершение пленарного заседания Национальному медико-хирургическому центру им. Н. И. Пирогова была вручена награда «За доблестный труд».