Жуткие пневмонии подбираются к Башкирии

Posted 31 октября, 05:52
Published 31 октября, 05:52
Modified 31 октября, 06:12
Updated 31 октября, 06:12
Как стало известно, в октябре 2024 года на фоне сообщений о всплеске заболеваемости пневмонией в России многие родители начали делиться тревожными новостями о своих детях.
«Пневмония захватывает Россию!» — так звучат заголовки в СМИ, которые сообщают о закрытии школ и переходе на дистанционное обучение в 16 регионах страны. По данным Роспотребнадзора, основной причиной роста заболеваемости является микоплазма.
Тем не менее, Минздрав Башкирии поспешил успокоить жителей региона. Как заявили представители ведомства, осенью всегда наблюдается рост случаев внебольничной пневмонии.
— О вспышке речь не идет, — подчеркнули они.
Однако родители детей из Уфы не могут оставаться спокойными: многие из них сообщили о случаях необычной пневмонии у своих чад.
По словам родителей, которых госпитализировали вместе с детьми, в больницах действительно фиксируются случаи микоплазменной пневмонии или подозрения на нее. В пресс-службе Минздрава UfaTime.ru уточнили, что хотя пациенты с микоплазменной пневмонией есть, их количество сравнительно невелико: за последнюю неделю зарегистрировано 1 490 случаев пневмонии, из которых лишь 50 были связаны с микоплазмой.
Как рассказывают специалисты, возбудителем этой болезни является бактерия Mycoplasma pneumoniae. Заражение происходит воздушно-капельным путем — через чихание и кашель. Интересно отметить, что бактерия не может долго существовать вне носителя и для заражения требуется длительный контакт между людьми. Поэтому чаще всего заболеванием страдают дети из детских садов и школ, а также взрослые в рабочих коллективах. Инкубационный период колеблется от семи до двадцати пяти дней. Первые симптомы напоминают обычную простуду.
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