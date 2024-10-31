mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 05:52

Published 31 октября, 05:52

Modified 31 октября, 06:12

Updated 31 октября, 06:12

В Башкирии развиваются легочные инфекции

Жуткие пневмонии подбираются к Башкирии

31 октября 2024, 05:52
Фото: 1MI.

В Башкирии развиваются легочные инфекции

В регионе растет обеспокоенность из-за частых случаев пневмонии, сообщают в четверг, 31 октября, местные жители в соцсетях.

Как стало известно, в октябре 2024 года на фоне сообщений о всплеске заболеваемости пневмонией в России многие родители начали делиться тревожными новостями о своих детях.

«Пневмония захватывает Россию!» — так звучат заголовки в СМИ, которые сообщают о закрытии школ и переходе на дистанционное обучение в 16 регионах страны. По данным Роспотребнадзора, основной причиной роста заболеваемости является микоплазма.

Тем не менее, Минздрав Башкирии поспешил успокоить жителей региона. Как заявили представители ведомства, осенью всегда наблюдается рост случаев внебольничной пневмонии.

— О вспышке речь не идет, — подчеркнули они.

Однако родители детей из Уфы не могут оставаться спокойными: многие из них сообщили о случаях необычной пневмонии у своих чад.

По словам родителей, которых госпитализировали вместе с детьми, в больницах действительно фиксируются случаи микоплазменной пневмонии или подозрения на нее. В пресс-службе Минздрава UfaTime.ru уточнили, что хотя пациенты с микоплазменной пневмонией есть, их количество сравнительно невелико: за последнюю неделю зарегистрировано 1 490 случаев пневмонии, из которых лишь 50 были связаны с микоплазмой.

Что же такое микоплазменная пневмония?

Как рассказывают специалисты, возбудителем этой болезни является бактерия Mycoplasma pneumoniae. Заражение происходит воздушно-капельным путем — через чихание и кашель. Интересно отметить, что бактерия не может долго существовать вне носителя и для заражения требуется длительный контакт между людьми. Поэтому чаще всего заболеванием страдают дети из детских садов и школ, а также взрослые в рабочих коллективах. Инкубационный период колеблется от семи до двадцати пяти дней. Первые симптомы напоминают обычную простуду.

Стремление к красоте изуродовало уфимку
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, уфимка, мечтавшая о безупречном лице и коже, после посещения косметолога столкнулась с ужасными последствиями процедуры биоревитализации.

Читайте также:
Вежливость обошлась в ₽1 млн вахтовику из БашкирииХабиров съездил в сакральное место«Госуслуги» призвали россиян отвязать аккаунты от Gmail
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Специалисты#Мелеуз#Школы#Заражение#Детские сады#Пневмония#Легочные инфекции#Рост заболеваемости#Микоплазма#Внебольничная пневмония#Бактерия Mycoplasma pneumoniae#Воздушно-капельный путь#Инкубационный период
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика