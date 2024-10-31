Жуткие пневмонии подбираются к Башкирии

По словам родителей, которых госпитализировали вместе с детьми, в больницах действительно фиксируются случаи микоплазменной пневмонии или подозрения на нее. В пресс-службе Минздрава UfaTime.ru уточнили, что хотя пациенты с микоплазменной пневмонией есть, их количество сравнительно невелико: за последнюю неделю зарегистрировано 1 490 случаев пневмонии, из которых лишь 50 были связаны с микоплазмой.