В Башкирии начали борьбу с зимой

В связи с этим, на борьбу с зимними трудностями вышли 14 комбинированных дорожных машин, которые обработали асфальтобетонное покрытие специальными противогололедными материалами. Также, было использовано около 90 тонн песко-соляной смеси. Однако, по мнению Минтранса Башкирии, водители также должны соблюдать ряд правил, для избегания проблем на дорогах.