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Posted 31 октября, 12:39

Published 31 октября, 12:39

Modified 31 октября, 12:45

Updated 31 октября, 12:45

В Башкирии начали борьбу с зимой

В Башкирии начали борьбу с зимой

31 октября 2024, 12:39
Фото: Минтранс Башкирии.
В регионе дорожные службы уже мобилизованы для борьбы с зимней стихией, сообщает в четверг, 31 октября, Минтранс Республики Башкортостан.

Зима приходит не одна, а с целым букетом погодных сюрпризов. В начале ноября синоптики прогнозируют дожди со снегом и гололед, что может создать серьезные проблемы для автомобилистов. Условия на дорогах ожидаются сложными: видимость может снижаться до 500 метров, а местами дороги покроются ледяной коркой.

В связи с этим, на борьбу с зимними трудностями вышли 14 комбинированных дорожных машин, которые обработали асфальтобетонное покрытие специальными противогололедными материалами. Также, было использовано около 90 тонн песко-соляной смеси. Однако, по мнению Минтранса Башкирии, водители также должны соблюдать ряд правил, для избегания проблем на дорогах.

— Просим водителей сменить летнюю резину на зимнюю. Соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, — сообщают в ведомстве.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии и большей части российских регионов менять покрышки необходимо до наступления календарной зимы в декабре. За использование летней резины в самое холодное время года инспекторы могут оштрафовать на 500 ₽.

Когда переобуваться на зимнюю резину в Уфе
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