В Башкирии начали борьбу с зимой

Posted 31 октября, 12:39
Published 31 октября, 12:39
Modified 31 октября, 12:45
Updated 31 октября, 12:45
Зима приходит не одна, а с целым букетом погодных сюрпризов. В начале ноября синоптики прогнозируют дожди со снегом и гололед, что может создать серьезные проблемы для автомобилистов. Условия на дорогах ожидаются сложными: видимость может снижаться до 500 метров, а местами дороги покроются ледяной коркой.
В связи с этим, на борьбу с зимними трудностями вышли 14 комбинированных дорожных машин, которые обработали асфальтобетонное покрытие специальными противогололедными материалами. Также, было использовано около 90 тонн песко-соляной смеси. Однако, по мнению Минтранса Башкирии, водители также должны соблюдать ряд правил, для избегания проблем на дорогах.
— Просим водителей сменить летнюю резину на зимнюю. Соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, — сообщают в ведомстве.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии и большей части российских регионов менять покрышки необходимо до наступления календарной зимы в декабре. За использование летней резины в самое холодное время года инспекторы могут оштрафовать на 500 ₽.