«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и прогнозы на победу

Posted 31 октября, 11:32
Published 31 октября, 11:32
Modified 31 октября, 12:27
Updated 31 октября, 12:27
Матч пройдет на льду «Уфа-Арена», и, как всегда, атмосфера обещает быть жаркой. Билеты раскупаются стремительно — на момент написания статьи их осталось всего ничего (2 билета). Стоимость одного колеблется от 1200 до 1450 рублей. Начало игры в 19:00 по уфимскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканалах БСТ (3+), KHL Prime (3+) и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+). Стоит отметить, что первая встреча этого сезона между командами закончилась победой юлаевцев — 2:1.
Команда «Адмирал» из Владивостока пережила значительные изменения в межсезонье. Летом клуб покинули несколько ключевых игроков, включая Бучельникова и Паутова. Однако менеджмент сумел найти достойные замены: из «Лады» пришёл Солянников, а Петухов подписал контракт с московским «Динамо». Новички быстро адаптировались под чутким руководством тренера Тамбиева и стали важными фигурами для команды.
«Салават Юлаев», напротив, демонстрирует стабильную игру в регулярном чемпионате, несмотря на неудачи в плей-офф последних сезонов. Нападающий Шелдон Ремпал с опытом выступления в АХЛ и НХЛ перешел в стан уфимцев лишь в это межсезонье. За непродолжительное время, по мнению экспертов, он стал бесспорным лидером команды. На его счету восемь голов и девять ассистов.
История встреч команд говорит сама за себя: из 37 проведённых матчей «Салават Юлаев» выиграл 21 раз (20-0-1), забросив при этом 99 шайб против 82 от «Адмирала», который выиграл 16 раз (7-5-4).
По мнению экспертов, на данный момент состояние команд резко отличается. Уфимцы находятся на подъёме, особенно дома — они выиграли семь из восьми домашних игр текущего сезона. Напротив, у гостей наблюдаются проблемы: за последние десять выездных матчей они потерпели девять поражений.
Букмекеры делают ставку на победу «Салавата Юлаева» с коэффициентом около 1,75. Кроме того, по прогнозу, индивидуальный тотал «Адмирала» меньше 1,5 шайб с коэффициентом близким к 2,70. Также стоит обратить внимание на общий тотал меньше 5,5 шайб с индексом около 1,80.
Стоит отметить, что по расписанию матчей, ближайшая следующая игра «Салавата Юлаева» пройдет в субботу, 2 ноября. Матч пройдет против хоккейного клуба «СКА».