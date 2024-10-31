«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и прогнозы на победу

Матч пройдет на льду «Уфа-Арена», и, как всегда, атмосфера обещает быть жаркой. Билеты раскупаются стремительно — на момент написания статьи их осталось всего ничего (2 билета). Стоимость одного колеблется от 1200 до 1450 рублей. Начало игры в 19:00 по уфимскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканалах БСТ (3+), KHL Prime (3+) и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+). Стоит отметить, что первая встреча этого сезона между командами закончилась победой юлаевцев — 2:1.