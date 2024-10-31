Роль ИИ в здравоохранении обсудили на конференции FutureMed 2024

Особое внимание было уделено персонализации медицинских услуг. Генеральный директор ИНВИТРО Юрий Леонов выразил уверенность в том, что в ближайшие два-три года пациенты смогут получать персонализированные рекомендации, основанные на анализе больших данных. Он отметил, что в следующем году компания ожидает более 25 миллионов обращений от пациентов и выполнения свыше 150 миллионов тестов, что создаст обширный массив данных. Интерпретируя результаты тестов, можно будет давать целенаправленные рекомендации отдельным группам пациентов.