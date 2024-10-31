Роль ИИ в здравоохранении обсудили на конференции FutureMed 2024

Posted 31 октября, 18:27
Published 31 октября, 18:27
Modified 31 октября, 18:29
Updated 31 октября, 18:29
Участие в конференции приняли 550 человек. Спикеры мероприятия констатировали, что центральной фигурой в системе здравоохранения остается врач.
Организатором конференции выступила компания «ИНВИТРО», а среди выступающих было 24 эксперта из медицинской науки, здравоохранения и сферы технологий. Они обсудили тенденции в медицине, отметив, что развивающиеся ассистивные технологии позволят людям с ограниченными возможностями управлять своим здоровьем наравне со здоровыми. Об этом пишет 56orb.ru.
Особое внимание было уделено персонализации медицинских услуг. Генеральный директор ИНВИТРО Юрий Леонов выразил уверенность в том, что в ближайшие два-три года пациенты смогут получать персонализированные рекомендации, основанные на анализе больших данных. Он отметил, что в следующем году компания ожидает более 25 миллионов обращений от пациентов и выполнения свыше 150 миллионов тестов, что создаст обширный массив данных. Интерпретируя результаты тестов, можно будет давать целенаправленные рекомендации отдельным группам пациентов.
Также обсуждалась проблема супербактерий и устойчивости к антибиотикам. Врач-инфекционист Андрей Поздняков из «ИНВИТРО-Сибирь» напомнил, что рост устойчивости микробов к антибиотикам угрожает миллионам людей. Он подчеркнул необходимость строгого регулирования использования антимикробных препаратов и предложил использование бактериофагов как одно из решений.
В завершение конференции эксперты обсудили правовые и этические аспекты применения ИИ в медицине. Илья Тупицын, директор по развитию медицинской деятельности ИНВИТРО, отметил, что ИИ должен работать на врачей, взяв на себя рутинные задачи. По его словам, нейросети не будут отвечать за диагнозы и лечение — это ответственность врача.
FutureMed 2024 продемонстрировала, что, несмотря на быстрое развитие ИИ и технологий, медицина будущего не предполагает полного замещения врача.