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Posted 31 октября, 18:27

Published 31 октября, 18:27

Modified 31 октября, 18:29

Updated 31 октября, 18:29

Роль ИИ в здравоохранении обсудили на конференции FutureMed 2024

Роль ИИ в здравоохранении обсудили на конференции FutureMed 2024

31 октября 2024, 18:27
В понедельник, 28 октября, прошла VI научно-практическая конференция FutureMed 2024 в Этнографическом музее Санкт-Петербурга. Основное внимание участники отвели роли, достижениям и потенциальным рискам использования искусственного интеллекта в медицинской практике.

Участие в конференции приняли 550 человек. Спикеры мероприятия констатировали, что центральной фигурой в системе здравоохранения остается врач.

Организатором конференции выступила компания «ИНВИТРО», а среди выступающих было 24 эксперта из медицинской науки, здравоохранения и сферы технологий. Они обсудили тенденции в медицине, отметив, что развивающиеся ассистивные технологии позволят людям с ограниченными возможностями управлять своим здоровьем наравне со здоровыми. Об этом пишет 56orb.ru.

Особое внимание было уделено персонализации медицинских услуг. Генеральный директор ИНВИТРО Юрий Леонов выразил уверенность в том, что в ближайшие два-три года пациенты смогут получать персонализированные рекомендации, основанные на анализе больших данных. Он отметил, что в следующем году компания ожидает более 25 миллионов обращений от пациентов и выполнения свыше 150 миллионов тестов, что создаст обширный массив данных. Интерпретируя результаты тестов, можно будет давать целенаправленные рекомендации отдельным группам пациентов.

Также обсуждалась проблема супербактерий и устойчивости к антибиотикам. Врач-инфекционист Андрей Поздняков из «ИНВИТРО-Сибирь» напомнил, что рост устойчивости микробов к антибиотикам угрожает миллионам людей. Он подчеркнул необходимость строгого регулирования использования антимикробных препаратов и предложил использование бактериофагов как одно из решений.

В завершение конференции эксперты обсудили правовые и этические аспекты применения ИИ в медицине. Илья Тупицын, директор по развитию медицинской деятельности ИНВИТРО, отметил, что ИИ должен работать на врачей, взяв на себя рутинные задачи. По его словам, нейросети не будут отвечать за диагнозы и лечение — это ответственность врача.

FutureMed 2024 продемонстрировала, что, несмотря на быстрое развитие ИИ и технологий, медицина будущего не предполагает полного замещения врача.

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