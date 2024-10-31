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Posted 31 октября, 09:39

Published 31 октября, 09:39

Modified 31 октября, 09:39

Updated 31 октября, 09:39

РЭО предложил использовать 5% вторсырья при строительстве дорог

РЭО предложил использовать 5% вторсырья при строительстве дорог

31 октября 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney.
Российский экологический оператор выступил с инициативой ввести пороговое значение доли вторсырья, используемого при строительстве новых дорог. Это нужно для развития механизма зеленых закупок и повышения доли переработки отходов в стране. Соответствующее предложение уже направлено в Минприроды.

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что специалисты ведомства сообщили о мерах поддержки для предприятий, которые применяют вторичные ресурсы при строительстве дорог. На данный момент эти меры разрабатываются Минпромторгом, РЭО и Минприроды. Одно из предложений — установка пороговой доли вторсырья при создании новых дорог на уровне 5%. На сегодняшний день в документах минимальная доля вторсырья не указана, поэтому заказчики могут определять её сами, что не создает стимула для развития зеленых закупок. Данный пробел, по словам Буцаева, ведомство и пытается устранить. В прошлом году переработанные материалы были применены при строительстве и ремонте дорог в 26 российских регионах. Он добавил, что на трёх федеральных дорогах было применено более 5,7 миллиона тонн вторичных ресурсов. Об этом пишет портал newsnn.ru.

Эти и другие предложения эксперты РЭО рассмотрели в рамках международной выставки «Дорога-2024», которая прошла в Екатеринбурге. Они также рассказали компаниям о мерах поддержки, которые позволят вовлечь вторичное сырье в оборот при дорожном строительстве.

В рамках семинара «Природосбережение: аспекты применения вторичных ресурсов в дорожной деятельности» обсудили применение вторсырья при строительстве дорог, существующий опыт их применения на тестовых участках, а также ограничения на их применение. В семинаре участвовали представители Федерального дорожного агентства, правительства Свердловской области, РЭО, МАДИ, РОСДОРНИИ, утилизаторы и производители готовой продукции из вторичного сырья.

Также на выставке производители смогли представить свои продукты из вторсырья — модификаторы для асфальтобетона на основе резиновой крошки, дорожные барьеры и ограждения, геотекстиль из вторичных полимеров.

В выставке также приняли участие министр транспорта и руководители подведомственных дорожных организаций. Вице-премьер Марат Хуснуллин принял участие в торжественном открытии новых трасс по ВКС.

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