РЭО предложил использовать 5% вторсырья при строительстве дорог

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что специалисты ведомства сообщили о мерах поддержки для предприятий, которые применяют вторичные ресурсы при строительстве дорог. На данный момент эти меры разрабатываются Минпромторгом, РЭО и Минприроды. Одно из предложений — установка пороговой доли вторсырья при создании новых дорог на уровне 5%. На сегодняшний день в документах минимальная доля вторсырья не указана, поэтому заказчики могут определять её сами, что не создает стимула для развития зеленых закупок. Данный пробел, по словам Буцаева, ведомство и пытается устранить. В прошлом году переработанные материалы были применены при строительстве и ремонте дорог в 26 российских регионах. Он добавил, что на трёх федеральных дорогах было применено более 5,7 миллиона тонн вторичных ресурсов. Об этом пишет портал newsnn.ru.