Размножение замиокулькаса листом: быстрый метод без лишних сложностей

Выбор листьев — важный шаг. Обычно рекомендуется выбирать листовые черенки с не совсем молодых или старых стеблей. Однако для эксперимента подойдут листья с любой части растения. Черенок желательно срезать под углом 45 градусов. Такой срез увеличивает площадь для образования корней, а сделать его проще всего острым канцелярским ножом или секатором.