Почему не стоит убирать корни капусты осенью: неожиданный совет от огородницы

После сбора урожая на грядках остается много зелени: верхние капустные листья, части корней. Традиционно садоводы очищают участок, чтобы готовить его к новым посадкам, но это не всегда обоснованно. Оставленные корни и листья могут принести больше пользы, чем кажется на первый взгляд. Главное — учитывать здоровье растений и соблюдать определенные условия.