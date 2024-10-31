Отряд «ЛизаАлерт» впервые развернул оперативный штаб на АЗС «ОПТИ»

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» образован 14 лет назад в Подмосковье. На данный момент он объединяет 64 региона страны. Как сообщили в организации, ежегодно по статистике МВД в России пропадает порядка 200 тысяч человек. В поисково-спасательный отряд в среднем поступает около 45 тысяч заявок в год на поиск пропавших людей. Присоединиться к отряду добровольцев может любой желающий старше 18 лет.