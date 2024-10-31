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Posted 31 октября, 10:51

Published 31 октября, 10:51

Modified 31 октября, 11:31

Updated 31 октября, 11:31

Отряд «ЛизаАлерт» впервые развернул оперативный штаб на АЗС «ОПТИ»

Отряд «ЛизаАлерт» впервые развернул оперативный штаб на АЗС «ОПТИ»

31 октября 2024, 10:51
Фото: пресс-службы.
Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и сеть АЗС «ОПТИ» подписали меморандум о сотрудничестве с целью повышения эффективности поисковых мероприятий и профилактики пропажи детей и взрослых в России.

Взаимодействие предусматривает размещение на заправочных станциях оперативных штабов по поиску пропавших. К реализации намеченных договоренностей уже приступили Республика Башкортостан и Архангельская область. К концу 2024 года к проекту присоединятся еще пять регионов, где работают АЗС «ОПТИ». При этом в следующем году планируется дальнейшее расширение географии проекта.

Кроме того, в рамках соглашения будут проводиться информационно-просветительские мероприятия для автомобилистов, сотрудников автозаправочных станций, представителей СМИ и широкой общественности.

Поддержка такого партнера, как сеть АЗС «ОПТИ», очень помогает нам в работе. Благодаря удобному расположению заправок и доступу к необходимой инфраструктуре мы можем оперативно организовывать поисковые мероприятия, — пояснил куратор по региональному развитию ДПСО «ЛизаАлерт» Сергей Клецин.

Первая встреча в рамках соглашения состоялась накануне, 30 октября, на АЗС «ОПТИ» №9201 на Южном обходе Уфы. Волонтеры «ЛизаАлерт» развернули на автозаправочной станции оперативный штаб по поиску пропавших людей и рассказали, как можно присоединиться к отряду.

Как рассказал на встрече Эмиль Абдулин, владелец автозаправочных станций «ОПТИ» в Республике Башкортостан, персонал АЗС обеспечит необходимые условия для размещения штабов.

Думаю, в павильонах наших заправок членам отрядов «ЛизаАлерт» будет куда комфортнее и теплее работать, чем в полевых лагерях. А наши клиенты смогут с помощью программы лояльности «Нам по пути» перевести свои бонусы в помощь организации. Кроме того, информацию о потерявшихся людях мы будем публиковать на наших медийных площадках, — добавил Эмиль Абдулин.

По словам руководителя сети АЗС «ОПТИ» Наталии Забожчук, партнерство с отрядом «ЛизаАлерт» — это часть стремления компании быть активным участником социально значимых инициатив и способствовать созданию безопасной среды для жителей страны.

Мы понимаем, насколько важна каждая минута в процессе поиска пропавших людей, и гордимся, что можем предоставить наши АЗС для организации оперативных штабов «ЛизаАлерт», — добавила она.

Сеть АЗС «ОПТИ» крупнейшая в России независимая сеть автозаправочных станций, которая развивается с 2018 года. Сегодня она насчитывает порядка 300 АЗС в 38 регионах России. На АЗС «ОПТИ» реализуется топливо компании «Газпром нефть», его качество контролируется на всех этапах транспортировки.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» образован 14 лет назад в Подмосковье. На данный момент он объединяет 64 региона страны. Как сообщили в организации, ежегодно по статистике МВД в России пропадает порядка 200 тысяч человек. В поисково-спасательный отряд в среднем поступает около 45 тысяч заявок в год на поиск пропавших людей. Присоединиться к отряду добровольцев может любой желающий старше 18 лет.

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