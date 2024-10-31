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Posted 31 октября, 07:17

Published 31 октября, 07:17

Modified 31 октября, 09:28

Updated 31 октября, 09:28

Мужчина сгорел в Уфе

Мужчина сгорел в Уфе

31 октября 2024, 07:17
Фото: МЧС России.
В результате неосторожного обращения с огнем пострадал молодой парень, сообщает в четверг, 31 октября, МЧС России по Башкирии.

Как стало известно, на Трамвайной в Уфе 28-летний мужчина проводил работы по прочистке металлической трубы, используя газовую горелку. К сожалению, во время выполнения этой задачи произошел инцидент, который обернулся для него тяжелыми последствиями. Мужчина получил ожоги I, II и III степени на лице и конечностях, что потребовало его экстренной госпитализации в ожоговый центр 18-й больницы.

— Ключевыми моментами безопасности являются исключение наличия горючих и смазочных материалов поблизости от места проведения огневых работ и наличие первичных средств пожаротушения — таких как огнетушители или ведра с водой и песком, — сообщает МЧС России.
Фото: МЧС России

Как ранее сообщал Mkset, рано утром в Уфе в 8-этажном жилом доме вспыхнул огонь на кухне одной из квартир. Тогда из задымленной квартиры были эвакуированы люди.

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