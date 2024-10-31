Мужчина сгорел в Уфе

Как стало известно, на Трамвайной в Уфе 28-летний мужчина проводил работы по прочистке металлической трубы, используя газовую горелку. К сожалению, во время выполнения этой задачи произошел инцидент, который обернулся для него тяжелыми последствиями. Мужчина получил ожоги I, II и III степени на лице и конечностях, что потребовало его экстренной госпитализации в ожоговый центр 18-й больницы.