Мужчина сгорел в Уфе

Posted 31 октября, 07:17
Published 31 октября, 07:17
Modified 31 октября, 09:28
Updated 31 октября, 09:28
Как стало известно, на Трамвайной в Уфе 28-летний мужчина проводил работы по прочистке металлической трубы, используя газовую горелку. К сожалению, во время выполнения этой задачи произошел инцидент, который обернулся для него тяжелыми последствиями. Мужчина получил ожоги I, II и III степени на лице и конечностях, что потребовало его экстренной госпитализации в ожоговый центр 18-й больницы.
— Ключевыми моментами безопасности являются исключение наличия горючих и смазочных материалов поблизости от места проведения огневых работ и наличие первичных средств пожаротушения — таких как огнетушители или ведра с водой и песком, — сообщает МЧС России.
Как ранее сообщал Mkset, рано утром в Уфе в 8-этажном жилом доме вспыхнул огонь на кухне одной из квартир. Тогда из задымленной квартиры были эвакуированы люди.