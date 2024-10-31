Куда бесплатно сходить на День народного единства в Уфе

— Со 2 по 4 ноября в музеях башкирской столицы со 2 ноября стартует «Ночь искусств» (6+). Темами «ночи» в 2024 году будут «Россия объединяет» и Год семьи. Музеи Башкирии проведут мастер-классы, выставки, кинопоказы и другие мероприятия. Стоимость входа составляет от 50₽ до 200₽. С полной программой можно ознакомиться на портале «Культура».