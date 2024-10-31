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Posted 31 октября, 19:18

Published 31 октября, 19:18

Modified 31 октября, 21:11

Updated 31 октября, 21:11

День народного единства отпразднуют в Уфе

Куда бесплатно сходить на День народного единства в Уфе

31 октября 2024, 19:18
Фото: mkset.ru.

День народного единства отпразднуют в Уфе

Рассказываем, куда сходить с семьёй в Уфе на предстоящих выходных — Mkset специально для вас изучил афишу и разобрался, как в городе проведут уик-энд и День народного единства.
  • В пятницу, 1 ноября

— Уфимская детская филармония проведёт бесплатный концерт «Мы родились в Уфе!» (0+). В программе прозвучат народные мелодии и современные композиции в исполнении юных вокалистов. Кроме того, организаторы подготовили танцевальные номера.

  • В субботу, 2 ноября

— Культурно-досуговый центр Уфы начнёт в 17:00 праздничную программу фестиваля «Уфа — город дружбы и единства» (0+). Организаторы обещают мастер-классы и выставки, а также выступления по национальным видам спорта, концертную программу и ярмарку мастеров;

— Как сообщили в администрации города, в этот же день у Монумента Дружбы будут возлагать цветы;

— Центр культуры и народного творчества Уфы проведёт бесплатные кинопоказы. В 11:00 — мультфильм «Герои Энвела» (0+), в 13:00 — фильм «Небесный верблюд» (0+);

  • В воскресенье, 3 ноября

— Любители активного отдыха смогут выйти на забег по «Уфимскому ожерелью». Старт — в 09:00 на нулевом километре тропы (стадион школы №40);

— На автодроме УФД по Пригородной, 55а пройдут автогонки со свободным входом. Начало — в 12:00. Гостей ждут соревнования на джимхане, автовыставка, конкурсе и возможность прокатиться на гоночном автомобиле;

  • В понедельник, 4 ноября

— Со 2 по 4 ноября в музеях башкирской столицы со 2 ноября стартует «Ночь искусств» (6+). Темами «ночи» в 2024 году будут «Россия объединяет» и Год семьи. Музеи Башкирии проведут мастер-классы, выставки, кинопоказы и другие мероприятия. Стоимость входа составляет от 50₽ до 200₽. С полной программой можно ознакомиться на портале «Культура».

В Башкирии утвердили новые выходные
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии утвердили производственный календарь в Республике на 2024 год.

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