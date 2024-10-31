Крупного чиновника из Башкирии обманули мошенники

Posted 31 октября, 14:29
Published 31 октября, 14:29
Modified 31 октября, 14:31
Updated 31 октября, 14:31
Как стало известно из источников, Виктор Пчелинцев, имея за плечами богатый опыт работы на высоких должностях и обладая статусом экс-депутата Госсобрания — Курултая Республики, и экс-советника Президента Башкирии, оказался в ловушке коварных аферистов. Все началось с телефонного звонка от человека, представившегося якобы ректором Башкирской академии госуправления Данияром Абдрахмановым.
В разговоре ему сообщили о том, что его банковские счета используются для «финансирования военных действий на Украине». Чтобы укрепить доверие к своим словам, мошенники подключили к делу «чиновников» из Минобрнауки РФ и ФСБ. Эти «официальные лица» лишь усилили давление на мужчину: они настоятельно рекомендовали ему перевести свои деньги на другие счета для их «сохранности».
В результате экс-чиновник отправился в банк и снял значительную сумму — целых 5,2 миллиона рублей. Все эти средства были переведены на указанные мошенниками счета. Как только родственники узнали о происходящем, они заподозрили неладное и настояли на обращении в полицию.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии раскрыли новую схему мошенничества, нацелившуюся на семьи участников специальной военной операции.