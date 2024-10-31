Крупного чиновника из Башкирии обманули мошенники

В разговоре ему сообщили о том, что его банковские счета используются для «финансирования военных действий на Украине». Чтобы укрепить доверие к своим словам, мошенники подключили к делу «чиновников» из Минобрнауки РФ и ФСБ. Эти «официальные лица» лишь усилили давление на мужчину: они настоятельно рекомендовали ему перевести свои деньги на другие счета для их «сохранности».