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Posted 31 октября, 14:29

Published 31 октября, 14:29

Modified 31 октября, 14:31

Updated 31 октября, 14:31

Крупного чиновника из Башкирии обманули мошенники

Крупного чиновника из Башкирии обманули мошенники

31 октября 2024, 14:29
Фото: Администрация главы РБ.
Экс-советник Президента Башкирии Виктор Пчелинцев стал жертвой «классической» схемы мошенничества, сообщает в четверг, 31 октября, издание «Сапа».

Как стало известно из источников, Виктор Пчелинцев, имея за плечами богатый опыт работы на высоких должностях и обладая статусом экс-депутата Госсобрания — Курултая Республики, и экс-советника Президента Башкирии, оказался в ловушке коварных аферистов. Все началось с телефонного звонка от человека, представившегося якобы ректором Башкирской академии госуправления Данияром Абдрахмановым.

В разговоре ему сообщили о том, что его банковские счета используются для «финансирования военных действий на Украине». Чтобы укрепить доверие к своим словам, мошенники подключили к делу «чиновников» из Минобрнауки РФ и ФСБ. Эти «официальные лица» лишь усилили давление на мужчину: они настоятельно рекомендовали ему перевести свои деньги на другие счета для их «сохранности».

В результате экс-чиновник отправился в банк и снял значительную сумму — целых 5,2 миллиона рублей. Все эти средства были переведены на указанные мошенниками счета. Как только родственники узнали о происходящем, они заподозрили неладное и настояли на обращении в полицию.

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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии раскрыли новую схему мошенничества, нацелившуюся на семьи участников специальной военной операции.

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