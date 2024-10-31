Чудо-кофе нашли в уфимском поезде

Полицейские привлекли его к административной ответственности. Теперь ему предстоит заплатить штраф, а также ждать результатов медицинского исследования — если подтвердится факт употребления наркотиков, то ему грозит еще одно наказание. Интересно отметить, что мужчина уже имел проблемы с законом.