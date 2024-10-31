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Posted 31 октября, 10:25

Published 31 октября, 10:25

Modified 31 октября, 11:00

Updated 31 октября, 11:00

Чудо-кофе нашли в уфимском поезде

Чудо-кофе нашли в уфимском поезде

31 октября 2024, 10:25
Фото: МВД России.
В поезде «Уфа — Новый Уренгой» полицейские задержали пассажира с необычным багажом, сообщает в четверг, 31 октября, пресс-служба Управления на транспорте МВД.

Как стало известно, в одном из поездов, курсирующих между Уфой и Новым Уренгоем, внезапно запахло чем-то необычным — нет, не ароматом свежезаваренного кофе. Это оказался 35-летний житель Стерлитамака, который решил подкурить «чудо-вещества» прямо в поезде.

Сотрудники транспортной полиции заметили курящего мужчину на переходной площадке между вагонами. Подозрительный пассажир сразу же попытался скрыться в своем купе и выбросил самодельное приспособление для курения в мусорку. При личном досмотре правоохранители обнаружили в рюкзаке задержанного пакетик с надписью «Кофе 3 в 1». Однако вместо привычного напитка внутри находилось растительное вещество.

Фото: Управления на транспорте МВД

После прибытия поезда на станцию Пурпе мужчину доставили в Ноябрьский линейный отдел полиции. Экспертиза показала наличие алкоголя, также был взят биоматериал для анализа на наркотики. Как оказалось позже, изъятое вещество действительно оказалось марихуаной общей массой 0,247 грамма.

Полицейские привлекли его к административной ответственности. Теперь ему предстоит заплатить штраф, а также ждать результатов медицинского исследования — если подтвердится факт употребления наркотиков, то ему грозит еще одно наказание. Интересно отметить, что мужчина уже имел проблемы с законом.

Башкирские вахтовики поставили на уши весь поезд
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Как ранее сообщал Mkset, людям в погонах пришлось посетить «вечеринку» башкирский вахтовиков в поезде «Новый Уренгой — Казань».

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