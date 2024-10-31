Черная пятница — главные лайфхаки

«Черная пятница» запланирована на конец ноября и является второй волной осенних распродаж в стране. Эта традиция была взята из США, но в отличие от российских распродаж, в американских на самом деле действуют настоящие скидки. Здесь нет 80-90% от стоимости, а максимальная скидка составляет около 35%. В России «Черная пятница» также начинается в последнюю пятницу ноября, что в этом году выпадает на 29 число.