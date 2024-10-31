Черная пятница — главные лайфхаки

Posted 31 октября, 11:27
Published 31 октября, 11:27
Modified 31 октября, 11:29
Updated 31 октября, 11:29
В ноябре в России ожидается две значительных распродажи: «11.11» и «Черная пятница». Обычно распродажа «11.11» начинается за несколько дней до 11 числа и продолжается ещё несколько дней после. Однако на некоторых маркетплейсах акции стартовали уже совсем рано. Онлайн-площадки заверяют пользователей, что покупки уже можно сделать с выгодой для кошелька.
«Черная пятница» запланирована на конец ноября и является второй волной осенних распродаж в стране. Эта традиция была взята из США, но в отличие от российских распродаж, в американских на самом деле действуют настоящие скидки. Здесь нет 80-90% от стоимости, а максимальная скидка составляет около 35%. В России «Черная пятница» также начинается в последнюю пятницу ноября, что в этом году выпадает на 29 число.
Как реально сэкономить на распродажах — в свежем материале «Новых Известий».