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Posted 31 октября, 11:27

Published 31 октября, 11:27

Modified 31 октября, 11:29

Updated 31 октября, 11:29

Черная пятница — главные лайфхаки

Черная пятница — главные лайфхаки

31 октября 2024, 11:27
Фото: mkset.ru.
Когда начинается главная распродажа года и как не попасться на уловки продавцов — в советах «Новых Известий».

В ноябре в России ожидается две значительных распродажи: «11.11» и «Черная пятница». Обычно распродажа «11.11» начинается за несколько дней до 11 числа и продолжается ещё несколько дней после. Однако на некоторых маркетплейсах акции стартовали уже совсем рано. Онлайн-площадки заверяют пользователей, что покупки уже можно сделать с выгодой для кошелька.

«Черная пятница» запланирована на конец ноября и является второй волной осенних распродаж в стране. Эта традиция была взята из США, но в отличие от российских распродаж, в американских на самом деле действуют настоящие скидки. Здесь нет 80-90% от стоимости, а максимальная скидка составляет около 35%. В России «Черная пятница» также начинается в последнюю пятницу ноября, что в этом году выпадает на 29 число.

Как реально сэкономить на распродажах — в свежем материале «Новых Известий».

Черная пятница в Башкирии: как не попасться на крючок фальшивых скидок
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