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Posted 31 октября, 10:30

Published 31 октября, 10:30

Modified 31 октября, 10:31

Updated 31 октября, 10:31

«Авито Авто» запустил собственное медиа с инсайдами авторынка и тематическими шоу

«Авито Авто» запустил собственное медиа с инсайдами авторынка и тематическими шоу

31 октября 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney.
29 октября в Москве прошла презентация «Журнала Авито Авто» Новое медиа станет просветительским проектом, который направлен на популяризацию автоиндустрии среди массовой аудитории.

Журнал «Авито Авто» будет публиковать полезный для автовладельцев контент, среди которого не только новости из мира автомобилей, но и полезные советы по покупке авто, статьи об истории компаний и собственный видеоконтент — большие шоу с приглашенными гостями и шортсы. Также особенностью журнала станут эксклюзивные статьи о китайском автопроме от сотрудников редакции в Китае.

Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей «Авито Авто», отметила, что запуск журнала будет способствовать тому, чтобы авторынок стал безопаснее, понятнее и прозрачнее. Она добавила, что компания много знает об автомобилях и готова делиться опытом с аудиторией.

В рамках презентации руководитель журнала Алексей Бутенко и главный редактор Алина Распопова рассказали о результатах исследования о том, как пользователи ищут информацию перед тем, как приобрести автомобиль. Согласно результатам, большая часть респондентов, купивших автомобиль за прошедший год, во время онлайн-поиска изучали цены и сравнивали стоимость авто (59 и 51% соответственно). 47% пользователей изучали особенности моделей, а 46%- сравнивали характеристики и комплектации. Наиболее популярным форматом, который выделили 61% опрошенных, стали видеообзоры. По 37% респондентов назвали полезными обзорные статьи и рейтинги.

31% пользователей, участвовавших в исследовании, отметили, что необходимую информацию было сложно найти. 47% назвали причиной этого большие объемы информации и сложность выбора, 44% отметили противоречивость обзоров, а на их отсутствие или недостоверность пожаловались 26% участников опроса. Также четверть опрошенных заявили о нехватке данных об автомобилях из Китая.

Алина Распопова отметила, что в среднем период изучения информации перед покупкой авто составляет 2–3 месяца. При этом абсолютное большинство пользователей (около 85%) ищут информацию в интернете, и почти половина из них используют от двух до четырех источников. В первую очередь это сайты объявлений, видеоплатформы, сайты дилеров и поисковики.

На презентации также прошел паблик-ток, в котором приняли участие музыкант Big Russian Boss, автоблогеры Стас Асафьев и Ангелина Аникеева (Блондинка Драйв), а также главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков. Главной темой обсуждения стало будущее российского автомобильного рынка и происходящие на нем изменения. Также были затронуты темы особенностей китайских автомобилей и перспектив машин из других стран в новых реалиях отечественного авторынка.

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