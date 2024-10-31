«Авито Авто» запустил собственное медиа с инсайдами авторынка и тематическими шоу

Posted 31 октября, 10:30
Published 31 октября, 10:30
Modified 31 октября, 10:31
Updated 31 октября, 10:31
Журнал «Авито Авто» будет публиковать полезный для автовладельцев контент, среди которого не только новости из мира автомобилей, но и полезные советы по покупке авто, статьи об истории компаний и собственный видеоконтент — большие шоу с приглашенными гостями и шортсы. Также особенностью журнала станут эксклюзивные статьи о китайском автопроме от сотрудников редакции в Китае.
Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей «Авито Авто», отметила, что запуск журнала будет способствовать тому, чтобы авторынок стал безопаснее, понятнее и прозрачнее. Она добавила, что компания много знает об автомобилях и готова делиться опытом с аудиторией.
В рамках презентации руководитель журнала Алексей Бутенко и главный редактор Алина Распопова рассказали о результатах исследования о том, как пользователи ищут информацию перед тем, как приобрести автомобиль. Согласно результатам, большая часть респондентов, купивших автомобиль за прошедший год, во время онлайн-поиска изучали цены и сравнивали стоимость авто (59 и 51% соответственно). 47% пользователей изучали особенности моделей, а 46%- сравнивали характеристики и комплектации. Наиболее популярным форматом, который выделили 61% опрошенных, стали видеообзоры. По 37% респондентов назвали полезными обзорные статьи и рейтинги.
31% пользователей, участвовавших в исследовании, отметили, что необходимую информацию было сложно найти. 47% назвали причиной этого большие объемы информации и сложность выбора, 44% отметили противоречивость обзоров, а на их отсутствие или недостоверность пожаловались 26% участников опроса. Также четверть опрошенных заявили о нехватке данных об автомобилях из Китая.
Алина Распопова отметила, что в среднем период изучения информации перед покупкой авто составляет 2–3 месяца. При этом абсолютное большинство пользователей (около 85%) ищут информацию в интернете, и почти половина из них используют от двух до четырех источников. В первую очередь это сайты объявлений, видеоплатформы, сайты дилеров и поисковики.
На презентации также прошел паблик-ток, в котором приняли участие музыкант Big Russian Boss, автоблогеры Стас Асафьев и Ангелина Аникеева (Блондинка Драйв), а также главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков. Главной темой обсуждения стало будущее российского автомобильного рынка и происходящие на нем изменения. Также были затронуты темы особенностей китайских автомобилей и перспектив машин из других стран в новых реалиях отечественного авторынка.