«Авито Авто» запустил собственное медиа с инсайдами авторынка и тематическими шоу

В рамках презентации руководитель журнала Алексей Бутенко и главный редактор Алина Распопова рассказали о результатах исследования о том, как пользователи ищут информацию перед тем, как приобрести автомобиль. Согласно результатам, большая часть респондентов, купивших автомобиль за прошедший год, во время онлайн-поиска изучали цены и сравнивали стоимость авто (59 и 51% соответственно). 47% пользователей изучали особенности моделей, а 46%- сравнивали характеристики и комплектации. Наиболее популярным форматом, который выделили 61% опрошенных, стали видеообзоры. По 37% респондентов назвали полезными обзорные статьи и рейтинги.