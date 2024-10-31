Ансамбль народного танца «Ляйсян» отметил 60-летие в ГКЗ «Башкортостан»

Ветераны ансамбля — всего 10 человек — также станцевали в «Укротителях» и «Фронтовиках», вызвав у зрителей бурные аплодисменты. Поддержали танцоров на сцене воспитанники Образцовой студии бального и современного танца «Кристалл», а также работник энергоцеха Вадим Муратшин, исполнивший несколько песен.