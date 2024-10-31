«Адмирал» взял реванш у «Салавата Юлаева»

Posted 31 октября, 16:42
Published 31 октября, 16:42
Modified 31 октября, 21:05
Updated 31 октября, 21:05
Домашняя встреча на «Уфа-Арене» для «Салавата Юлаева» закончилась поражением со счётом 2:4 в пользу «Адмирала».
Гости забросили две шайбы в «зелёные» ворота уже в первом периоде. Вторая двадцатиминутка не отметилась ни одним голом.
Самым динамичным оказался третий период. «СЮ» ненадолго сократил преимущество гостей до 2:1, однако вскоре пропустил ещё одну шайбу от «Адмирала». К концу игры владивостокская команда в четвёртый раз забила «юлаевцам». Утешительный гол хозяева забили на последней минуте встречи.
Напомним, как сообщал Mkset, матчу предшествовала ещё одна игра «СЮ» с «Адмиралом», закончившаяся победой первых.