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Posted 31 октября, 16:42

Published 31 октября, 16:42

Modified 31 октября, 21:05

Updated 31 октября, 21:05

«Адмирал» взял реванш у «Салавата Юлаева»

«Адмирал» взял реванш у «Салавата Юлаева»

31 октября 2024, 16:42
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Хоккейный клуб из Владивостока прервал тройную серию побед уфимской команды в четверг, 31 октября.

Домашняя встреча на «Уфа-Арене» для «Салавата Юлаева» закончилась поражением со счётом 2:4 в пользу «Адмирала».

Гости забросили две шайбы в «зелёные» ворота уже в первом периоде. Вторая двадцатиминутка не отметилась ни одним голом.

Самым динамичным оказался третий период. «СЮ» ненадолго сократил преимущество гостей до 2:1, однако вскоре пропустил ещё одну шайбу от «Адмирала». К концу игры владивостокская команда в четвёртый раз забила «юлаевцам». Утешительный гол хозяева забили на последней минуте встречи.

«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом»
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Напомним, как сообщал Mkset, матчу предшествовала ещё одна игра «СЮ» с «Адмиралом», закончившаяся победой первых.

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