«Адмирал» взял реванш у «Салавата Юлаева»

Самым динамичным оказался третий период. «СЮ» ненадолго сократил преимущество гостей до 2:1, однако вскоре пропустил ещё одну шайбу от «Адмирала». К концу игры владивостокская команда в четвёртый раз забила «юлаевцам». Утешительный гол хозяева забили на последней минуте встречи.