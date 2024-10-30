Забудьте о ловушках! Как обычный стиральный порошок избавляет от мышей

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следует помнить, что это более радикальное средство. Перец можно рассыпать по углам дома, и он, попадая на кожу и слизистые, вызывает у мышей раздражение, от которого они начинают «чиститься» и вдыхать его. Однако такой метод подходит только для домов, где нет других животных и детей, так как перец может быть опасен и для них.