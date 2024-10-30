Юрист Крохин: освобождения от налогов мало, чтобы решить проблему старших по дому

Posted 30 октября, 14:53
Published 30 октября, 14:53
Modified 30 октября, 14:55
Updated 30 октября, 14:55
Юрист по вопросам ЖКХ Константин Крохин в беседе с «Ридусом» прокомментировал инициативу депутата Госдумы Александра Аксёненко освободить старших по дому от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Эксперт считает, что это сделает данное занятие более выгодным, особенно для пенсионеров, которые зачастую занимают эти должности, но этой меры будет недостаточно.
Собеседник издания пояснил, что чаще всего обязанности старших по дому выполняют пожилые люди, для которых очень важны пенсионные доплаты, поэтому проблема не только в налогах, но и в пенсионном законодательстве. Он напомнил, что при получении зарплаты на данной должности пенсионеры теряют право на доплаты и надбавки. Крохин считает, что старшие по дому и другие активисты должны также сохранять права на эти дополнительные начисления.
Юрист добавил, что речь идет не только о старших по дому, но и о председателях совета дома, ТСЖ, старших по подъезду. То есть тех людях, которые регулярно занимаются общественной деятельностью по дому и улучшают качество жизни соседей.