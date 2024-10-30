Юрист Крохин: освобождения от налогов мало, чтобы решить проблему старших по дому

Собеседник издания пояснил, что чаще всего обязанности старших по дому выполняют пожилые люди, для которых очень важны пенсионные доплаты, поэтому проблема не только в налогах, но и в пенсионном законодательстве. Он напомнил, что при получении зарплаты на данной должности пенсионеры теряют право на доплаты и надбавки. Крохин считает, что старшие по дому и другие активисты должны также сохранять права на эти дополнительные начисления.