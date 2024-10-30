В Уфе ожидают шквальный ветер

Температура на улице составит +4.+6 °C, а в ночное время заморозки до -2°C. В течение дня, 31 октября, в Уфе будет шквальный ветер. Днем местами порывы будут доходить до 17 м/с, в остальное время 5-10 м/с, юго-восточный.