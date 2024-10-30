В Уфе ожидают шквальный ветер

Posted 30 октября, 14:27
Published 30 октября, 14:27
Modified 30 октября, 14:29
Updated 30 октября, 14:29
Стало известно, что вечером 30 октября погодные условия начнут портиться примерно с восьми часов вечера. Непогода продержится в Уфе примерно до следующего дня. Предполагается, что целый день будет облачно без каких-либо прояснений.
Температура на улице составит +4.+6 °C, а в ночное время заморозки до -2°C. В течение дня, 31 октября, в Уфе будет шквальный ветер. Днем местами порывы будут доходить до 17 м/с, в остальное время 5-10 м/с, юго-восточный.
— При сильном ветре не желательно стоять рядом с деревьями и другими опасными конструкциями. Внимательней относитесь к парковке, оставляя авто в безопасном месте. Если заметили аварийный объект, сообщите в ЕДДС в Уфе по телефону: 279-90-00 или по номеру 112, — напоминают уфимцам из мэрии.