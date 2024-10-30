В Башкирии утвердили новые выходные

Posted 30 октября, 17:10
Published 30 октября, 17:10
Modified 30 октября, 18:01
Updated 30 октября, 18:01
Новогодние и рождественские каникулы у башкортостанцев традиционно будут длиться по 8 января включительно. Отдыхать в Республике Башкортостан будут также 23 марта и 8 февраля. Выходными объявлены также 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы — и 12 июня — День России. Кроме того, не нужно будет идти на работу 4 ноября — в День народного единства. В этих положениях календарь жителей Башкирии совпадает с общероссийским.
Выходными объявлены в регионе также дни, на которые выпадают мусульманские праздники — Ураза-байрам (30 марта) и Курбан-байрам (6 июня).
Некоторые дни объявлены нерабочими в связи с переносом выходных с других дат, когда праздники совпадают с субботами и воскресеньями:
Стоит также напомнить, что рабочие дни в канун праздников сокращаются на один час.
Ранее Mkset информировал о том, согласно какому графику собираются работать поликлиники Уфы в День народного единства.