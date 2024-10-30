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Posted 30 октября, 17:10

Published 30 октября, 17:10

Modified 30 октября, 18:01

Updated 30 октября, 18:01

В Башкирии утвердили новые выходные

В Башкирии утвердили новые выходные

30 октября 2024, 17:10
Фото: 1MI.
Башкортостанский Минтруд определился со свежим производственным календарём — рассказываем, как будут работать и отдыхать жители региона в 2025 году.

Новогодние и рождественские каникулы у башкортостанцев традиционно будут длиться по 8 января включительно. Отдыхать в Республике Башкортостан будут также 23 марта и 8 февраля. Выходными объявлены также 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы — и 12 июня — День России. Кроме того, не нужно будет идти на работу 4 ноября — в День народного единства. В этих положениях календарь жителей Башкирии совпадает с общероссийским.

Выходными объявлены в регионе также дни, на которые выпадают мусульманские праздники — Ураза-байрам (30 марта) и Курбан-байрам (6 июня).

Некоторые дни объявлены нерабочими в связи с переносом выходных с других дат, когда праздники совпадают с субботами и воскресеньями:

  • 2 мая (перенос с 4 января);
  • 31 декабря (перенос с 5 января);
  • 8 мая (перенос с 23 февраля);
  • 3 ноября (перенос с 1 ноября).

Стоит также напомнить, что рабочие дни в канун праздников сокращаются на один час.

Поликлиники в Уфе меняют график
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Ранее Mkset информировал о том, согласно какому графику собираются работать поликлиники Уфы в День народного единства.

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