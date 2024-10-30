В Башкирии утвердили новые выходные

Новогодние и рождественские каникулы у башкортостанцев традиционно будут длиться по 8 января включительно. Отдыхать в Республике Башкортостан будут также 23 марта и 8 февраля. Выходными объявлены также 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы — и 12 июня — День России. Кроме того, не нужно будет идти на работу 4 ноября — в День народного единства. В этих положениях календарь жителей Башкирии совпадает с общероссийским.