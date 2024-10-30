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Posted 30 октября, 07:54

Published 30 октября, 07:54

Modified 30 октября, 08:10

Updated 30 октября, 08:10

Роспотребнадзор добился штрафа для «Рив Гош» в Башкирии

Уфимцы разоряют «Рив Гош»

30 октября 2024, 07:54
Фото: 1MI.

Роспотребнадзор добился штрафа для «Рив Гош» в Башкирии

Покупательнице вернули деньги за сертификат после вмешательства Роспотребнадзора, сообщает в среду, 30 октября, пресс-служба ведомства.

История началась с того, что одна уфимка получила в подарок сертификат на 2000 рублей от сети магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош». Однако, по каким-то причинам, женщина решила, что ей не нужны товары из этого магазина. Когда она обратилась к продавцам с просьбой вернуть деньги за ненужный сертификат, её ожидал неприятный сюрприз — отказ.

Не растерявшись, женщина решила отстоять свои права и обратилась в Управление Роспотребнадзора. Специалисты отдела защиты прав потребителей подали иск в суд в интересах женщины. По итогу, судебная инстанция поддержала позицию Роспотребнадзора и вынесла решение в пользу потребителя.

В результате этой истории ООО «Агромалюкс», управляющее сетью «Рив Гош», было обязано вернуть не только номинальную сумму сертификата — 2000 рублей, но и выплатить дополнительные 1750 рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе другой женщине также удалось вернуть деньги за сертификат «Рив Гош» номиналом 3700 рублей.

«Рив Гош» в Уфе засудили
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