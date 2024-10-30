Уфимцы разоряют «Рив Гош»

История началась с того, что одна уфимка получила в подарок сертификат на 2000 рублей от сети магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош». Однако, по каким-то причинам, женщина решила, что ей не нужны товары из этого магазина. Когда она обратилась к продавцам с просьбой вернуть деньги за ненужный сертификат, её ожидал неприятный сюрприз — отказ.