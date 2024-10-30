Уфимцы разоряют «Рив Гош»

Posted 30 октября, 07:54
Published 30 октября, 07:54
Modified 30 октября, 08:10
Updated 30 октября, 08:10
История началась с того, что одна уфимка получила в подарок сертификат на 2000 рублей от сети магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош». Однако, по каким-то причинам, женщина решила, что ей не нужны товары из этого магазина. Когда она обратилась к продавцам с просьбой вернуть деньги за ненужный сертификат, её ожидал неприятный сюрприз — отказ.
Не растерявшись, женщина решила отстоять свои права и обратилась в Управление Роспотребнадзора. Специалисты отдела защиты прав потребителей подали иск в суд в интересах женщины. По итогу, судебная инстанция поддержала позицию Роспотребнадзора и вынесла решение в пользу потребителя.
В результате этой истории ООО «Агромалюкс», управляющее сетью «Рив Гош», было обязано вернуть не только номинальную сумму сертификата — 2000 рублей, но и выплатить дополнительные 1750 рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе другой женщине также удалось вернуть деньги за сертификат «Рив Гош» номиналом 3700 рублей.