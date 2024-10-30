Уфимка бросила бутылку в пассажирский автобус

Запись сделана на остановке «Центральный рынок» в Уфе. Как пишут медиаресурсы, мимо павильона шли две нетрезвые девушки, одна из которых бросила бутылку в окно проезжавшего автобуса. Дебоширок задержали очевидцы, затолкав в транспортное средство до приезда полиции.