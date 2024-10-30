Уфимка бросила бутылку в пассажирский автобус

Posted 30 октября, 13:54
Published 30 октября, 13:54
Modified 30 октября, 18:24
Updated 30 октября, 18:24
Запись сделана на остановке «Центральный рынок» в Уфе. Как пишут медиаресурсы, мимо павильона шли две нетрезвые девушки, одна из которых бросила бутылку в окно проезжавшего автобуса. Дебоширок задержали очевидцы, затолкав в транспортное средство до приезда полиции.
Подруга уфимки, совершившей бросок, попыталась скрыться с места происшествия прямо через разбитое окно автобуса. Однако побег не удался — на улице её схватили прохожие. Telegram-каналы утверждают, что обеих девушек уже задержали и доставили в отдел полиции.
Ранее, как сообщал Mkset, в башкирском Благовещенске записали кадры жестокой драки школьников из-за эротической переписки.