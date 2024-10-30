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Posted 30 октября, 13:54

Published 30 октября, 13:54

Modified 30 октября, 18:24

Updated 30 октября, 18:24

Уфимка бросила бутылку в пассажирский автобус

Уфимка бросила бутылку в пассажирский автобус

30 октября 2024, 13:54
Фото: Telegram / Честный репортаж.
В столице Башкирии девушка устроила драку с прохожими — кадры происшествия, запечатлённого в среду, 30 октября, публикуют Telegram-каналы.

Запись сделана на остановке «Центральный рынок» в Уфе. Как пишут медиаресурсы, мимо павильона шли две нетрезвые девушки, одна из которых бросила бутылку в окно проезжавшего автобуса. Дебоширок задержали очевидцы, затолкав в транспортное средство до приезда полиции.

Подруга уфимки, совершившей бросок, попыталась скрыться с места происшествия прямо через разбитое окно автобуса. Однако побег не удался — на улице её схватили прохожие. Telegram-каналы утверждают, что обеих девушек уже задержали и доставили в отдел полиции.

Дети из-за эротической переписки подрались в Башкирии
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Ранее, как сообщал Mkset, в башкирском Благовещенске записали кадры жестокой драки школьников из-за эротической переписки.

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