Уфимец превратил вокзал в криминальную кормушку

Posted 30 октября, 07:17
Published 30 октября, 07:17
Modified 30 октября, 07:23
Updated 30 октября, 07:23
В отношении бывшего начальника ж/д вокзала Уфы утверждено обвинительное заключение. Экс-руководителя обвиняют в коррупции — систематических поборах с бизнесменов, которые вели торговлю на территории железнодорожной станции. Подозреваемого в коррупции начальника вокзала взяли с поличным и «маски-шоу»: его задержали оперативники ФСБ при передаче очередной взятки от коммерсантов. Очередной в череде пятилетней выплаты дани.
— Следствие установили, что начальник станции «Уфа» через посредников и лично получал взятки от ведущих бизнес на территории подведомственного ему объекта предпринимателей. Бизнесмены в период с 2018 по 2023 годы передали ему более ₽900 000. Они регулярно платили начальнику вокзала от ₽7 000 до ₽13 000 за общее покровительство и попустительство при выявленных нарушениях. Взятки передавали начальнику ежемесячно, — сообщает Следственный комитет Республики Башкортостан.
В уголовном деле экс-начальника четыре собранных следствия эпизода. Материалы переданы на судебное следствие. По совокупности статей при обвинительном приговоре уфимцу грозит до 12 лет лишения свободы и внушительные штрафы, до ₽35 млн.
— Для обеспечения исполнения приговора на недвижимое имущество, а также два автомобиля и денежные средства обвиняемого, наложен арест на общую сумму свыше ₽25 млн, — добавляют в СК РБ.
Обвиненный в наложении «дани» за «крышу» уфимец будет ожидать вердикт суда под арестом. Наличие факта явки с повинной не уточняется.
Напомним, ранее из-за обвинения в широкомасштабной коррупции кадровые перестановки произошли в высших эшелонах власти Республики Башкортостан.