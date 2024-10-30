mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 07:17

Published 30 октября, 07:17

Modified 30 октября, 07:23

Updated 30 октября, 07:23

Фото: Минтранс РБ

Уфимец превратил вокзал в криминальную кормушку

30 октября 2024, 07:17
Фото: t.me/transportbashkortostan/12007. Фото: Минтранс РБ

В Уфе осудят бывшего начальника вокзала

В Уфе бывший руководитель железнодорожного вокзала ответит перед законом за поборы с коммерсантов, сообщает в среду, 30 октября, пресс-служба Следкома Башкирии.

В отношении бывшего начальника ж/д вокзала Уфы утверждено обвинительное заключение. Экс-руководителя обвиняют в коррупции — систематических поборах с бизнесменов, которые вели торговлю на территории железнодорожной станции. Подозреваемого в коррупции начальника вокзала взяли с поличным и «маски-шоу»: его задержали оперативники ФСБ при передаче очередной взятки от коммерсантов. Очередной в череде пятилетней выплаты дани.

— Следствие установили, что начальник станции «Уфа» через посредников и лично получал взятки от ведущих бизнес на территории подведомственного ему объекта предпринимателей. Бизнесмены в период с 2018 по 2023 годы передали ему более ₽900 000. Они регулярно платили начальнику вокзала от ₽7 000 до ₽13 000 за общее покровительство и попустительство при выявленных нарушениях. Взятки передавали начальнику ежемесячно, — сообщает Следственный комитет Республики Башкортостан.

В уголовном деле экс-начальника четыре собранных следствия эпизода. Материалы переданы на судебное следствие. По совокупности статей при обвинительном приговоре уфимцу грозит до 12 лет лишения свободы и внушительные штрафы, до ₽35 млн.

— Для обеспечения исполнения приговора на недвижимое имущество, а также два автомобиля и денежные средства обвиняемого, наложен арест на общую сумму свыше ₽25 млн, — добавляют в СК РБ.

Обвиненный в наложении «дани» за «крышу» уфимец будет ожидать вердикт суда под арестом. Наличие факта явки с повинной не уточняется.

Читал рэп и не боялся коронавируса: что известно о новом вице-премьере Башкирии
Узнать подробнее

Напомним, ранее из-за обвинения в широкомасштабной коррупции кадровые перестановки произошли в высших эшелонах власти Республики Башкортостан.

Читайте также:
Налоги до 1% снижают в БашкирииВ Башкирии полицейский спас людей из огненного пеклаГрабитель ранил продавщицу в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Бизнес#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Кадровые перестановки#Коррупция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Арест#Мелеуз#Республика Башкортостан#Следственный комитет#Железнодорожный вокзал#Взятки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика