Уфимец превратил вокзал в криминальную кормушку

— Следствие установили, что начальник станции «Уфа» через посредников и лично получал взятки от ведущих бизнес на территории подведомственного ему объекта предпринимателей. Бизнесмены в период с 2018 по 2023 годы передали ему более ₽900 000. Они регулярно платили начальнику вокзала от ₽7 000 до ₽13 000 за общее покровительство и попустительство при выявленных нарушениях. Взятки передавали начальнику ежемесячно, — сообщает Следственный комитет Республики Башкортостан.



В уголовном деле экс-начальника четыре собранных следствия эпизода. Материалы переданы на судебное следствие. По совокупности статей при обвинительном приговоре уфимцу грозит до 12 лет лишения свободы и внушительные штрафы, до ₽35 млн.