Способ, которым восстановила сковородку даже с затертым антипригарным покрытием

Сковорода с изношенным антипригарным покрытием — проблема знакомая многим. Но что если можно продлить ей жизнь без дорогих химических средств? В этом материале вы найдете пошаговый метод, который поможет вернуть ей часть антипригарных свойств с помощью обычной кухонной соли и растительного масла.

Даже самая качественная сковорода со временем теряет свои свойства: покрытие истончается, пища начинает прилипать и пригорать, а готовка перестает приносить удовольствие. Но есть способ вернуть первоначальные свойства этой посуде. Метод восстановления достаточно прост и требует всего пару ингредиентов, которые есть в любой кухне. Почему антипригарное покрытие сходит и что с этим делать Секрет антипригарных сковородок — в специальном слое, который не позволяет пище прилипать к поверхности. Однако этот слой со временем стирается, особенно если часто использовать металлические лопатки или чистить сковороду абразивами. Эксперт канала KremShow утверждает, что истончение покрытия — естественный процесс, и не всегда нужно сразу отправлять сковороду в мусорное ведро. Существуют методы, которые позволяют продлить её жизнь, восстанавливая часть антипригарных свойств с помощью обычных продуктов. Ингредиенты для восстановления Чтобы вернуть сковороде часть её первоначальных свойств, вам понадобятся: крупная поваренная соль, любое растительное масло, ватные диски и губка для мытья посуды. Почему антипригарное покрытие сходит и что с этим делать . Фото: Изображение Midjourney Как проходит процесс восстановления Сначала прогреваем соль на сковороде: поставьте сковороду на средний огонь, и обильно насыпьте дно солью так, чтобы оно было полностью покрыто. Прогревайте соль в течение 20 минут, периодически помешивая. Это поможет удалить мелкие загрязнения и подготовит поверхность к дальнейшему процессу.



Очищаем сковороду: по истечении времени соль нужно высыпать, а сковороду оставить для остывания. После охлаждения промойте её губкой, но не используйте сильные чистящие средства, чтобы не повредить поверхность.



Смазываем растительным маслом: когда сковорода станет слегка влажной, верните её на плиту и нагрейте на слабом огне. Пока она нагревается, смочите ватный диск в масле, пропитайте его хорошо и начинайте аккуратно смазывать поверхность сковороды, распределяя масло ровным слоем. Это создаст защитный слой, который вернет ей антипригарные свойства.



Финальная стадия — дополнительное прогревание: после того как вся поверхность смазана маслом, подержите сковороду на слабом огне ещё несколько минут, чтобы масло впиталось в поверхность. Оставшееся масло можно вылить, но не стоит сразу мыть сковороду: пусть она полностью остынет, чтобы масло закрепилось. — А ведь сработало! Новую сковороду с антипригарным покрытием восстановила. Конечно скептические отзывы меня смутили, но я подумала, что я теряю? И вуаля, все получилось! Спасибо огромное! Ну начнёт пригорать, снова воспользуюсь данным методом. Какие проблемы то? — оставляют отзывы пользователи. Как проходит процесс восстановления . Фото: Изображение Midjourney Почему этот метод работает Прогревание соли помогает очистить поверхность от мелких загрязнений, которые затрудняют проникновение масла. Масло, нагреваясь, проникает в микротрещины и микропоры, создавая защитный слой, который работает как своеобразное покрытие, препятствующее прилипанию пищи. — Этот метод стал моим спасением. Никаких дорогих средств, и результат радует каждый раз», — добавляет блогер, подчеркивая, что восстановленная сковорода станет отличным решением для тех, кто не хочет тратить деньги на новую. Что важно помнить после восстановления После восстановления старой сковороды важно учитывать следующие моменты для её долговечного и безопасного использования: Избегайте металлических лопаток и щеток: они могут царапать поверхность сковороды, уничтожая защитный слой и снижая её антипригарные свойства. Лучше использовать деревянные, силиконовые или пластиковые инструменты для приготовления пищи. Осторожно с моющими средствами: сильные химические моющие средства могут повредить поверхность сковороды. Предпочтительнее использовать мягкие моющие средства или просто тёплую воду с небольшим количеством мыла. Периодическое повторение процедуры восстановления: чтобы поддерживать антипригарные свойства и общее состояние сковороды, рекомендуется периодически повторять процедуру восстановления, которую вы уже применяли. Правильное хранение: храните сковороду в сухом месте, чтобы избежать коррозии и появления пятен. Лучше всего хранить её горизонтально или вверх дном, чтобы вода не стекала по стенкам и не вызывала повреждений. Ранее эксперты рассказали, как вернуть белизну эмалированной кастрюле. Никогда не покупайте это! Роскачество разоблачило худшие средства для посуды Узнать подробнее Читайте также: Пора избавить вытяжку от жира: попробуйте этот простой способ очистки фильтров Как хранить кастрюли, сковородки и крышки — 7 идей для организации кухни Овощи перестанут сгнивать в холодильнике: хозяйки просто кладут один ингридиент!