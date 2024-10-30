Способ, которым восстановила сковородку даже с затертым антипригарным покрытием

Posted 30 октября, 06:13
Published 30 октября, 06:13
Modified 30 октября, 06:15
Updated 30 октября, 06:15
Даже самая качественная сковорода со временем теряет свои свойства: покрытие истончается, пища начинает прилипать и пригорать, а готовка перестает приносить удовольствие. Но есть способ вернуть первоначальные свойства этой посуде.
Метод восстановления достаточно прост и требует всего пару ингредиентов, которые есть в любой кухне.
Секрет антипригарных сковородок — в специальном слое, который не позволяет пище прилипать к поверхности. Однако этот слой со временем стирается, особенно если часто использовать металлические лопатки или чистить сковороду абразивами.
Эксперт канала KremShow утверждает, что истончение покрытия — естественный процесс, и не всегда нужно сразу отправлять сковороду в мусорное ведро. Существуют методы, которые позволяют продлить её жизнь, восстанавливая часть антипригарных свойств с помощью обычных продуктов.
Чтобы вернуть сковороде часть её первоначальных свойств, вам понадобятся: крупная поваренная соль, любое растительное масло, ватные диски и губка для мытья посуды.
— А ведь сработало! Новую сковороду с антипригарным покрытием восстановила. Конечно скептические отзывы меня смутили, но я подумала, что я теряю? И вуаля, все получилось! Спасибо огромное! Ну начнёт пригорать, снова воспользуюсь данным методом. Какие проблемы то? — оставляют отзывы пользователи.
Прогревание соли помогает очистить поверхность от мелких загрязнений, которые затрудняют проникновение масла. Масло, нагреваясь, проникает в микротрещины и микропоры, создавая защитный слой, который работает как своеобразное покрытие, препятствующее прилипанию пищи.
— Этот метод стал моим спасением. Никаких дорогих средств, и результат радует каждый раз», — добавляет блогер, подчеркивая, что восстановленная сковорода станет отличным решением для тех, кто не хочет тратить деньги на новую.
После восстановления старой сковороды важно учитывать следующие моменты для её долговечного и безопасного использования:
Избегайте металлических лопаток и щеток: они могут царапать поверхность сковороды, уничтожая защитный слой и снижая её антипригарные свойства. Лучше использовать деревянные, силиконовые или пластиковые инструменты для приготовления пищи.
Осторожно с моющими средствами: сильные химические моющие средства могут повредить поверхность сковороды. Предпочтительнее использовать мягкие моющие средства или просто тёплую воду с небольшим количеством мыла.
Периодическое повторение процедуры восстановления: чтобы поддерживать антипригарные свойства и общее состояние сковороды, рекомендуется периодически повторять процедуру восстановления, которую вы уже применяли.
Правильное хранение: храните сковороду в сухом месте, чтобы избежать коррозии и появления пятен. Лучше всего хранить её горизонтально или вверх дном, чтобы вода не стекала по стенкам и не вызывала повреждений.
Ранее эксперты рассказали, как вернуть белизну эмалированной кастрюле.