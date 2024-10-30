Сотрудники благовещенского завода ОМК победили в конкурсе профмастерства

Posted 30 октября, 09:45
Published 30 октября, 09:45
Modified 30 октября, 09:46
Updated 30 октября, 09:46
В этом году в число награжденных вошли работники благовещенского завода Объединенной металлургической компании (ОМК).
В конкурсе, который по традиции проводит ОМК среди тридцати восьми тысяч сотрудников компании, в этом году приняли участие 1200 представителей рабочих специальностей из Благовещенска, Альметьевска (Татарстан), Челябинска, Чусового (Пермский край). Кроме этого, в корпоративном конкурсе участвовали сотрудники компании из Белгорода, Выксы (Нижегородская область), а также работники сети вагоностроительных депо со всей страны и выксунские студенты. Финалистами конкурса стали 197 сотрудников ОМК, призовые места занял 61 человек. Победители были отмечены денежными призами, а также благодарностями за вклад в развитие компании и профессиональное мастерство. Работники, занявшие первые места, получили выплаты по 150 000 рублей, вторые места — по 100 000 рублей, третьи — по 70 000 рублей.
Руслан Аглямов, бригадир на участке основного производства благовещенского завода ОМК, трудится на предприятии уже более четырнадцати лет. Он пришел на завод оператором станков. Сегодня бригадир в номинации «Лучший оператор станков с программным управлением» занял третье место.
Он отметил, как важно с любовью относиться к своему делу. Если есть желание работать, то результат не заставит себя ждать. По словам Руслана Аглямова, в компании достойная зарплата и есть много точек для профессионального развития и личного роста. Бригадир намерен участвовать и в других конкурсах, поскольку такой подход мотивирует и вдохновляет на новые достижения.
Работник благовещенского завода ОМК Денис Абрамов одержал победу в номинации «Безопасность в быту». Свой трудовой путь он начал более десяти лет назад с должности инженера по инструменту. Сейчас Абрамов является ведущим специалистом по гражданской обороне и пожарной безопасности.
Стоит отметить, что участие в столь крупном корпоративном конкурсе является только одной из множества возможностей для карьерного роста в ОМК.
Как рассказала директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова, у работников предприятия есть хорошая база для профессионального роста. Конкурс «Профессионал» дает возможность участникам прокачать свои компетенции, показать мастерство и обменяться опытом с коллегами.
Практически каждый третий сотрудник, который был финалистом в конкурсах прошлых лет, сделал шаг вперед в своей карьере. Например, получил руководящую должность, повысил разряд, стал наставником. Успех работников ОМК — это залог успеха всей компании, поскольку развитие — это взаимно.