Сотрудники благовещенского завода ОМК победили в конкурсе профмастерства

В конкурсе, который по традиции проводит ОМК среди тридцати восьми тысяч сотрудников компании, в этом году приняли участие 1200 представителей рабочих специальностей из Благовещенска, Альметьевска (Татарстан), Челябинска, Чусового (Пермский край). Кроме этого, в корпоративном конкурсе участвовали сотрудники компании из Белгорода, Выксы (Нижегородская область), а также работники сети вагоностроительных депо со всей страны и выксунские студенты. Финалистами конкурса стали 197 сотрудников ОМК, призовые места занял 61 человек. Победители были отмечены денежными призами, а также благодарностями за вклад в развитие компании и профессиональное мастерство. Работники, занявшие первые места, получили выплаты по 150 000 рублей, вторые места — по 100 000 рублей, третьи — по 70 000 рублей.