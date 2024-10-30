Сегодня в Уфе: поющие депутаты и снегопад

Пятница — уже завтра, однако расслабляться не стоит, впереди ещё один рабочий день: напомним, эта неделя во всей России — шестидневная. Связано это с переносом выходного с субботы, 2 ноября, на 30 апреля. Однако свои два дня выходных после длинной недели башкортостанцы всё же получат — отдыхать работающие жители региона будут в воскресенье и понедельник, 3–4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства.