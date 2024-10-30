Сегодня в Уфе: поющие депутаты и снегопад

Posted 30 октября, 19:50
Published 30 октября, 19:50
Modified 30 октября, 19:53
Updated 30 октября, 19:53
В столице Башкирии в четверг, 31 октября, ждут облачную погоду без осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с, однако местами порывы ветра могут достигнуть 17 м/с. Направление ветра — юго-восточное. Воздух днём разогреется до температурных показателей не выше +4°C… +6°C.
Согласно прогнозам синоптиков, с 1 по 3 ноября в Уфе и Башкирии ждут мокрый снег с дождём.
Пятница — уже завтра, однако расслабляться не стоит, впереди ещё один рабочий день: напомним, эта неделя во всей России — шестидневная. Связано это с переносом выходного с субботы, 2 ноября, на 30 апреля. Однако свои два дня выходных после длинной недели башкортостанцы всё же получат — отдыхать работающие жители региона будут в воскресенье и понедельник, 3–4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства.
Региональный Минтруд между тем определился с производственным календарём на 2025 год.
В ноябре уфимцы смогут наблюдать сразу два интересных небесных явления — метеорный поток Леониды и Бобровую луну.
Пик активности потока придется на ночь с 17 на 18 ноября, когда ожидается до 15 метеоров в час. Чтобы не упустить этот шанс загадать множество желаний, лучше всего смотреть на небо рано утром — после полуночи и до восхода солнца.
Бобровую луну в Уфе и Башкирии, а также других регионах России, станет возможным увидеть в ночь с 15 на 16 ноября. В эту дату естественный спутник Земли приблизится к планете на максимально возможное расстояние. Из-за этого она будет выглядеть ярче и крупнее обычного.
В четверг, 31 октября, состоится второй за неделю матч между башкортостанским хоккейным клубом и владивостокским «Адмиралом» на «Уфа-Арене». В ходе встречи 29 октября гости проиграли со счётом 2:1. Две победные шайбы «СЮ» тогда забил ещё в первую половину матча, сократить отставание «Адмиралу» удалось на последних минутах, но полноценно отыграться гостям не удалось.
В этот раз «СЮ» примет гостей на домашнем льду повторно. Заметим, что у «юлаевцев» длится тройная серия победа, а у «Адмирала» — наоборот, случились три поражения подряд. Болельщики с нетерпением ждут, чтобы узнать, получится ли у владивостокской команды взять реванш у «зелёных».
С необычным замечанием к депутатам обратился спикер Константин Толкачёв в минувшую среду, 30 октября. Главу Госсобрания возмутила реакция народных избранников на звучащий гимн. Поводом для недовольства стало то, что не все парламентарии с гордостью запевали «священную нашу державу» — некоторые депутаты «замерли, опустив головы и стеснительно наблюдая», как выразился Толкачёв. Спикер выразил надежду, что такого больше не повторится.
Уфимцы с 31 октября по 15 октября смогут насладиться шедеврами из Третьяковской галереи в Музее им. Нестерова. Уникальную выставку приурочили к году 450-летия башкирской столицы. Посмотреть горожа не смогут на работы в разных стилях — от классических канонов академизма до ярких образов импрессионизма.
В четверг, 31 октября, на всех киноплощадках башкирской столицы запланированы показы. В топ-5 по рейтингу следующие картины: