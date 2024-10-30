Россияне шокируют выбором отдыха

Жители Москвы и других крупных российских городов активно исследуют новые туристические направления, такие как «избинг», «монастыринг», и теперь к ним присоединился «болотинг». Гиды в столице начали развивать новый экологический туризм, исследуя подмосковные болота в рамках этого увлекательного направления. Группы по 15 человек выезжают на экзотические приключения за 2-3 тысячи рублей, погружаясь в болота в поиске ярких эмоций. Тем, кто предпочитает экономичный отдых на природе, но пока не накопил средств на поездку к морю, рекомендуется запастись непромокаемой одеждой и резиновыми сапогами, а также заботиться о достаточном количестве еды.