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Posted 30 октября, 10:40

Published 30 октября, 10:40

Modified 30 октября, 10:42

Updated 30 октября, 10:42

Россияне шокируют выбором отдыха

Россияне шокируют выбором отдыха

30 октября 2024, 10:40
Фото: 1MI.
Из «болотинга» в «монастыринг» — что скрывается за новомодными туристическими маршрутами в России.

Жители Москвы и других крупных российских городов активно исследуют новые туристические направления, такие как «избинг», «монастыринг», и теперь к ним присоединился «болотинг». Гиды в столице начали развивать новый экологический туризм, исследуя подмосковные болота в рамках этого увлекательного направления. Группы по 15 человек выезжают на экзотические приключения за 2-3 тысячи рублей, погружаясь в болота в поиске ярких эмоций. Тем, кто предпочитает экономичный отдых на природе, но пока не накопил средств на поездку к морю, рекомендуется запастись непромокаемой одеждой и резиновыми сапогами, а также заботиться о достаточном количестве еды.

Почему россиян тянет в глушь — в свежем материале «Новых Известий».

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