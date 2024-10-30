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Posted 30 октября, 17:29

Published 30 октября, 17:29

Modified 30 октября, 17:29

Updated 30 октября, 17:29

«Почта России» сообщила о росте выручки до 161 млрд рублей за 9 месяцев

«Почта России» сообщила о росте выручки до 161 млрд рублей за 9 месяцев

30 октября 2024, 17:29
Фото: пресс-служба Почта России.
Выручка «Почты России» за первые девять месяцев 2024 года, согласно бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), составила 161 миллиард рублей, что на 3% превосходит результаты за аналогичный период предыдущего года.

Такого роста удалось достичь благодаря увеличению доходов от оказания почтовых услуг и услуг для компаний, осуществляющих электронную торговлю.

Доходы от доставки письменной корреспонденции увеличились на 10%, в том числе за счет увеличения на 26% цифровой и гибридной почты. Прирост выручки от услуг для маркетплейсов составил 61%. На сегодня более чем в 32 тысячах отделений «Почты России» можно получить заказы, сделанные на таких площадках, как «Авито», Ozon и «МегаМаркет», а более чем в 22 тысячах отделений выдают посылки, заказанные на «Яндекс Маркете». В сентябре текущего года «Почта России» и Wildberries открыли более 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях. Об этом информируют «Новые известия».

Основная задача компании состоит в повышении качества обслуживания клиентов. Более двух миллионов отправителей воспользовались зонами самообслуживания более чем в тысяче отделений. Сервис, запущенный в апреле 2024 года, позволил вдвое сократить время, проведенное клиентами на почте. Кроме того, увеличение скорости обслуживания ожидается за счет использования QR-идентификации, к которой уже регулярно прибегает более шести миллионов человек.

С начала 2024 года «Почта России» возобновила сотрудничество в сфере почтовых отправлений с 24 государствами, получив возможность обеспечивать стабильное почтовое сообщение с 152 странами мира. В августе текущего года «Почта России» объявила о запуске доставки посылок с наложенным платежом в Армению, Казахстан, Молдову и Беларусь.

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