«Почта России» сообщила о росте выручки до 161 млрд рублей за 9 месяцев

Posted 30 октября, 17:29
Published 30 октября, 17:29
Modified 30 октября, 17:29
Updated 30 октября, 17:29
Такого роста удалось достичь благодаря увеличению доходов от оказания почтовых услуг и услуг для компаний, осуществляющих электронную торговлю.
Доходы от доставки письменной корреспонденции увеличились на 10%, в том числе за счет увеличения на 26% цифровой и гибридной почты. Прирост выручки от услуг для маркетплейсов составил 61%. На сегодня более чем в 32 тысячах отделений «Почты России» можно получить заказы, сделанные на таких площадках, как «Авито», Ozon и «МегаМаркет», а более чем в 22 тысячах отделений выдают посылки, заказанные на «Яндекс Маркете». В сентябре текущего года «Почта России» и Wildberries открыли более 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях. Об этом информируют «Новые известия».
Основная задача компании состоит в повышении качества обслуживания клиентов. Более двух миллионов отправителей воспользовались зонами самообслуживания более чем в тысяче отделений. Сервис, запущенный в апреле 2024 года, позволил вдвое сократить время, проведенное клиентами на почте. Кроме того, увеличение скорости обслуживания ожидается за счет использования QR-идентификации, к которой уже регулярно прибегает более шести миллионов человек.
С начала 2024 года «Почта России» возобновила сотрудничество в сфере почтовых отправлений с 24 государствами, получив возможность обеспечивать стабильное почтовое сообщение с 152 странами мира. В августе текущего года «Почта России» объявила о запуске доставки посылок с наложенным платежом в Армению, Казахстан, Молдову и Беларусь.