«Почта России» сообщила о росте выручки до 161 млрд рублей за 9 месяцев

Доходы от доставки письменной корреспонденции увеличились на 10%, в том числе за счет увеличения на 26% цифровой и гибридной почты. Прирост выручки от услуг для маркетплейсов составил 61%. На сегодня более чем в 32 тысячах отделений «Почты России» можно получить заказы, сделанные на таких площадках, как «Авито», Ozon и «МегаМаркет», а более чем в 22 тысячах отделений выдают посылки, заказанные на «Яндекс Маркете». В сентябре текущего года «Почта России» и Wildberries открыли более 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях. Об этом информируют «Новые известия».