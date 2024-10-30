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Posted 30 октября, 08:36

Published 30 октября, 08:36

Modified 30 октября, 09:17

Updated 30 октября, 09:17

Не покупайте стиральный порошок, пока не прочитаете этот рейтинг: топ-5 средств

Не покупайте стиральный порошок, пока не прочитаете этот рейтинг: топ-5 средств

30 октября 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney. Не покупайте стиральный порошок, пока не прочитаете этот рейтинг: топ-5 средств
Стиральный порошок — привычное средство, которое должно справляться со стиркой, не требуя от нас детального разбора. Однако, эксперты Роскачества решили взглянуть глубже и составили рейтинг лучших порошков, проверив их на безопасность, эффективность и влияние на здоровье и окружающую среду.

В современном мире разнообразие стиральных порошков может легко поставить в тупик даже самую опытную хозяйку. Как не запутаться в этом многообразии и выбрать лучшее средство для стирки? Мы подготовили для вас рейтинг лучших стиральных порошков 2024 года, опираясь на исследование Роскачества.

Но прежде чем мы перейдем к обзору, стоит разобраться в том, что скрывается в составе этих средств.

Важные компоненты в составе порошков

Производители стиральных порошков за последние годы достигли значительных успехов, особенно в создании экологически чистых средств. Современные эко-формулы часто включают такие компоненты, как мыло, сода и лимонная кислота. Они не содержат вредных анионных поверхностно-активных веществ (A-ПАВ) и фосфатов. Это делает их безопасными как для человека, так и для окружающей среды.

Важные компоненты в составе порошковВажные компоненты в составе порошков
Важные компоненты в составе порошков. Фото: Изображение Midjourney

Цеолиты: природная альтернатива

Цеолиты — это натуральные минералы, которые могут усилить действие ПАВ и смягчить жесткость воды. Они становятся отличной заменой фосфатам, оказывая минимальное влияние на здоровье и не загрязняя природу.

Поликарбоксилаты и катионные ПАВ

Эти вещества играют важную роль в защите элементов стиральной машины от коррозии и накипи. Поликарбоксилаты предотвращают оседание остатков порошка на одежде, а катионные ПАВ создают антибактериальный барьер, нейтрализуя негативное воздействие вредных веществ.

Опасные составляющие, которых стоит избегать

Несмотря на прогресс в разработке безопасных формул, некоторые порошки все еще содержат нежелательные компоненты. Фосфаты, хоть и защищают машинку от накипи, могут вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Синтетические цеолиты, хотя и не влияют на окружающую среду, могут засорять водопровод и делать одежду жесткой после стирки.

Поликарбоксилаты и катионные ПАВПоликарбоксилаты и катионные ПАВ
Поликарбоксилаты и катионные ПАВ. Фото: Изображение Midjourney

Топ-5 лучших стиральных порошков 2024 года

Вот обзор рейтинга лучших порошков на 2024 год, подготовленный на основе исследований Роскачества. В нем представлены как гипоаллергенные и экологичные варианты, так и экономичные решения для повседневной стирки.

1. Burti COLOR — защита цвета и гипоаллергенный состав

Стиральный порошок Burti COLOR известен тем, что помогает сохранить цвет одежды и работает даже в холодной воде. Благодаря отсутствию агрессивных химикатов, этот порошок подходит для людей с чувствительной кожей и детей. Стоимость около 450 рублей за упаковку 1,5 кг.

Плюсы:

  • Подходит для стирки различных видов пятен
  • Гипоаллергенный, подходит для детской одежды
  • Без вредных химических веществ

2. Meine Liebe — безопасный для здоровья и окружающей среды

Meine Liebe создан с акцентом на экологичность: он не содержит фосфатов и хлора, его компоненты биоразлагаемы. Порошок предназначен для пользователей, предпочитающих продукты с минимальным воздействием на здоровье и окружающую среду. Стоимость около 500 рублей за 1 кг.

Плюсы:

  • Удаляет различные виды пятен
  • Гипоаллергенный, подходит для детской одежды
  • Не содержит вредных химических веществ

Минусы:

  • Неудобная фасовка
  • Некоторые пользователи отмечают специфический запах
Топ-6 стиральных порошков 2024 годаТоп-6 стиральных порошков 2024 года
Топ-6 стиральных порошков 2024 года. Фото: Изображение Midjourney

3. Sarma Актив — Горная свежесть — бюджетный и универсальный

Sarma Актив — доступный вариант для повседневной стирки. Он подходит как для белых, так и для цветных тканей, однако наличие фосфатов делает его менее предпочтительным для чувствительной кожи. Стоимость около 150 рублей за 800 г.

Плюсы:

  • Доступная цена
  • Эффективен против свежих пятен

Минусы:

  • Может не справиться со стойкими пятнами
  • Хрупкая упаковка

4. Persil Expert — универсальная сила против пятен

Persil Expert, обладая высокой концентрацией ПАВ (поверхностно-активных веществ), ориентирован на быстрое удаление сложных пятен даже при коротких циклах стирки. Этот порошок подходит для тех, кто сталкивается с сильными загрязнениями. Стоимость около 600 рублей за 1,5 кг.

Плюсы:

  • Быстро удаляет сложные пятна
  • Хорошо отстирывает вещи

Минусы:

  • Порошок быстро расходуется
  • Ткани могут терять прочность при частом использовании

5. Ушастый Нянь — доступный и безопасный для детских вещей

Популярный выбор для детского белья, «Ушастый Нянь» подходит для стирки белых и цветных тканей. Не разрушает волокна тканей, что делает его мягким и безопасным для детской одежды. Стоимость около 180 рублей за 400 г.

Плюсы:

  • Бюджетная цена
  • Гипоаллергенный

Минусы:

  • Содержит химические добавки, но в допустимой норме
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#Ольга Харина#Одежда#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Чистота
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