Не покупайте стиральный порошок, пока не прочитаете этот рейтинг: топ-5 средств

Производители стиральных порошков за последние годы достигли значительных успехов, особенно в создании экологически чистых средств. Современные эко-формулы часто включают такие компоненты, как мыло, сода и лимонная кислота. Они не содержат вредных анионных поверхностно-активных веществ (A-ПАВ) и фосфатов. Это делает их безопасными как для человека, так и для окружающей среды.