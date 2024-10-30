Как вырастить микрозелень почти бесплатно? Обзор способов без дорогих устройств

Эти проращиватели разработаны специально для микрозелени и выглядят стильно. Они компактны и, как правило, оснащены тёмной крышкой, что помогает защитить семена от света на начальной стадии прорастания. Некоторые модели имеют сетки с отверстиями разного размера, что позволяет использовать их без субстрата для крупных семян (например, редиса или дайкона). Благодаря крышке контейнер не нужно помещать в тёмное место — достаточно просто накрыть его и поставить в тёплое место.