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Posted 30 октября, 13:15

Published 30 октября, 13:15

Modified 30 октября, 13:17

Updated 30 октября, 13:17

Виды проращивателей и их особенности

Как вырастить микрозелень почти бесплатно? Обзор способов без дорогих устройств

30 октября 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney. Виды проращивателей и их особенности
Микрозелень — это настоящий кладезь витаминов и минералов. Она нашла своё место на кухнях и подоконниках многих, кто заботится о здоровом питании. Но насколько важен выбор проращивателя для успешного выращивания?

Хотя качественные семена и соблюдение технологии выращивания играют первостепенную роль, правильно подобранный проращиватель также важен. Сами по себе устройства для выращивания микрозелени — это, в основном, просто ёмкости для воды и субстрата, но они могут различаться по дизайну и функционалу.

На первый взгляд, выбор может показаться сложным: одноразовые контейнеры, стеклянные банки, пластиковые конструкции с сетками или даже автоматические модели с электрической аэрацией. Однако понимание их особенностей поможет сделать оптимальный выбор, подходящий для конкретных целей.

Виды проращивателей и их особенности

1. Одноразовые контейнеры — простой и доступный вариант

Одноразовые пластиковые контейнеры часто идут в комплекте с семенами. Это лёгкие и недорогие ёмкости, которые можно использовать один-два раза. Такие контейнеры бывают с двойным дном, чтобы лишняя вода стекала, предотвращая застой, который приводит к гниению.

— Да, они и не выглядят стильно, но для пробного выращивания или небольших объемов — это рабочий вариант. Минус — необходимость утилизации после нескольких циклов использования, — рассказала Ольга, автор канала «Мисс Чистота»
Виды проращивателей и их особенностиВиды проращивателей и их особенности
Виды проращивателей и их особенности. Фото: Изображение Midjourney

2. Стеклянные контейнеры — универсальное и эстетичное решение

Стеклянные ёмкости — отличная альтернатива пластиковым контейнерам. Они подходят для разных типов субстратов: кокосового волокна, специальных ковриков и даже ваты. Прозрачные стенки позволяют следить за корнями, что полезно для предотвращения плесени и других заболеваний.

— Главный минус стеклянных контейнеров — вес и отсутствие двойного дна. Из-за этого приходится следить за избытком влаги, что может быть неудобно для новичков. Однако их внешний вид делает их хорошим дополнением к кухонному интерьеру, — делится блогер.

3. Профессиональные пластиковые проращиватели — с крышками и сетками

Эти проращиватели разработаны специально для микрозелени и выглядят стильно. Они компактны и, как правило, оснащены тёмной крышкой, что помогает защитить семена от света на начальной стадии прорастания. Некоторые модели имеют сетки с отверстиями разного размера, что позволяет использовать их без субстрата для крупных семян (например, редиса или дайкона). Благодаря крышке контейнер не нужно помещать в тёмное место — достаточно просто накрыть его и поставить в тёплое место.

Этот тип часто выбирают за удобство и многофункциональность. Когда микрозелень прорастает, крышку можно использовать в качестве подставки, что делает устройство удобным для показа в интерьере.

Профессиональные пластиковые проращивателиПрофессиональные пластиковые проращиватели
Профессиональные пластиковые проращиватели. Фото: Изображение Midjourney

4. Модели с поддоном и сеткой

Такие проращиватели имеют поддон для воды и сетчатую платформу, на которой можно разместить субстрат или просто семена. Циркуляция воздуха здесь достаточно хорошая, и даже без крышки растения получают необходимую вентиляцию. Однако, как отмечают многие пользователи, отсутствие крышки создаёт неудобства — приходится закрывать контейнер плёнкой, чтобы создать нужные условия для прорастания.

— Этот вид часто используют для выращивания микрозелени в большем объёме. Например, он подходит для семей, так как позволяет получить урожай на несколько дней вперёд, — поясняет Ольга.

5. Автоматические проращиватели с аэрацией

Эти устройства, подключаемые к сети, насыщают воду кислородом через встроенные трубки. Производители заявляют, что такая аэрация способствует лучшему росту растений и ускоряет их развитие.

— Автоматический проращиватель может быть интересным выбором для экспериментов, однако для повседневного использования чаще всего оказывается необязательным.
Ростки зелениРостки зелени
Ростки зелени. Фото: Изображение Midjourney

Секреты ухода за проращивателями

После каждого использования проращиватели важно тщательно промывать. Особенно это касается пластиковых моделей, так как на них могут остаться остатки бактерий. Мытьё с пищевой содой или в посудомоечной машине позволяет избежать переноса микроорганизмов на новый урожай. Даже если контейнер внутри кажется чистым, регулярное мытьё помогает предотвратить развитие плесени и других вредных микроорганизмов.

Стоит ли платить больше за проращиватель?

Проращиватель — это полезное, но не всегда обязательное устройство.

— Если выращивание микрозелени стало хобби, удобные и стильные модели помогут улучшить опыт, а также придадут эстетичный вид на кухне или подоконнике. Однако для тех, кто только пробует свои силы в этом деле, подойдут и простые одноразовые контейнеры или даже стеклянные банки, доступные в каждом доме, — советует блогер.
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