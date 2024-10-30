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Posted 30 октября, 05:06

Published 30 октября, 05:06

Modified 30 октября, 05:08

Updated 30 октября, 05:08

Как вернуть деньги за покупки на маркетплейсах

Как вернуть деньги за покупки на маркетплейсах рассказали в Роспотребнадзоре

30 октября 2024, 05:06
Фото: 1MI.

Как вернуть деньги за покупки на маркетплейсах

Приближается время распродаж «Черная пятница», сейчас нужно не забывать о бдительности, чтобы не попасться на хитрости мошенников.

Покупки на маркетплейсах и онлайн-магазинах стали неотъемлемой частью нашей жизни мы обратились в Роспотребнадзор с вопросами как обезопасить себя в жаркий период выгодных скидок и заманчивых предложений.

Как вернуть деньги за покупки в дни распродаж

Составьте вишлист — подробный список покупок, на которые вы действительно готовы потратить свои деньги. Это позволит избежать спонтанных импульсивных приобретений и незапланированных растрат.

Внимательно выбирайте продавцов. Обратите внимание на рейтинг магазина и изучите отзывы о каждом конкретном товаре.

Убедитесь в подлинности магазина, мошенники создают поддельные веб-сайты — близнецы и размещают на них акции с супер ценами.

Как вернуть деньги за покупки на маркетплейсах

Внимательно относитесь к электронным письмам с неизвестных вам адресов, смс сообщений и телефонных звонков с уникальными, выгодными, эксклюзивными предложениями, розыгрышами, призами. Не следует переходить по сомнительным ссылкам на подозрительных сайтах. Мошенники часто используют такие методы, чтобы получить личные данные, банковские реквизиты. Фишинг от (англ. fishing) — выуживать, ловить рыбу, один из распространенных видов интернет-мошенничества.

При проведении онлайн-транзакций используйте безопасные способы оплаты — кредитные карты или доверенные сторонние платежные сервисы. Избегайте транзакций на незнакомых или незащищенных веб-сайтах.

Черная пятница в Башкирии: как не попасться на крючок фальшивых скидок
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При выборе товаров со скидкой, обязательно сравните их стоимость с ценами других продавцов, бывает, что некоторые товары, имеют аналогичную цену без каких-либо распродаж, что говорит об обманной маркетинговой практике.

Написать заявление на возврат денег

Если вы получили дефектный, некачественный или неподходящий вам товар вы имеете право вернуть или обменять его.

Роспотребнадзор призывает проявлять бдительность и знать свои права при участии в распродажах «Черной пятницы», подчеркивая важность понимания условий покупки, сроков доставки, роли продавцов и агрегаторов.

В случаях связанных с нарушением прав потребителей, то вы можете обратиться в Роспотребнадзор или его территориальный орган напрямую или заполнить форму обращения на официальном сайте Роспотребнадзора — rospotrebnadzor.ru.

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