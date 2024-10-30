Как вернуть деньги за покупки на маркетплейсах рассказали в Роспотребнадзоре

Posted 30 октября, 05:06
Published 30 октября, 05:06
Modified 30 октября, 05:08
Updated 30 октября, 05:08
Покупки на маркетплейсах и онлайн-магазинах стали неотъемлемой частью нашей жизни мы обратились в Роспотребнадзор с вопросами как обезопасить себя в жаркий период выгодных скидок и заманчивых предложений.
Составьте вишлист — подробный список покупок, на которые вы действительно готовы потратить свои деньги. Это позволит избежать спонтанных импульсивных приобретений и незапланированных растрат.
Внимательно выбирайте продавцов. Обратите внимание на рейтинг магазина и изучите отзывы о каждом конкретном товаре.
Убедитесь в подлинности магазина, мошенники создают поддельные веб-сайты — близнецы и размещают на них акции с супер ценами.
Внимательно относитесь к электронным письмам с неизвестных вам адресов, смс сообщений и телефонных звонков с уникальными, выгодными, эксклюзивными предложениями, розыгрышами, призами. Не следует переходить по сомнительным ссылкам на подозрительных сайтах. Мошенники часто используют такие методы, чтобы получить личные данные, банковские реквизиты. Фишинг от (англ. fishing) — выуживать, ловить рыбу, один из распространенных видов интернет-мошенничества.
При проведении онлайн-транзакций используйте безопасные способы оплаты — кредитные карты или доверенные сторонние платежные сервисы. Избегайте транзакций на незнакомых или незащищенных веб-сайтах.
При выборе товаров со скидкой, обязательно сравните их стоимость с ценами других продавцов, бывает, что некоторые товары, имеют аналогичную цену без каких-либо распродаж, что говорит об обманной маркетинговой практике.
Если вы получили дефектный, некачественный или неподходящий вам товар вы имеете право вернуть или обменять его.
Роспотребнадзор призывает проявлять бдительность и знать свои права при участии в распродажах «Черной пятницы», подчеркивая важность понимания условий покупки, сроков доставки, роли продавцов и агрегаторов.
В случаях связанных с нарушением прав потребителей, то вы можете обратиться в Роспотребнадзор или его территориальный орган напрямую или заполнить форму обращения на официальном сайте Роспотребнадзора — rospotrebnadzor.ru.