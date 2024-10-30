Как вернуть деньги за покупки на маркетплейсах рассказали в Роспотребнадзоре

Внимательно относитесь к электронным письмам с неизвестных вам адресов, смс сообщений и телефонных звонков с уникальными, выгодными, эксклюзивными предложениями, розыгрышами, призами. Не следует переходить по сомнительным ссылкам на подозрительных сайтах. Мошенники часто используют такие методы, чтобы получить личные данные, банковские реквизиты. Фишинг от (англ. fishing) — выуживать, ловить рыбу, один из распространенных видов интернет-мошенничества.