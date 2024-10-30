Хабиров съездил в сакральное место

Напомним, как ранее анонсировали власти региона, рядом с объектом намерены возвести Евразийский музей кочевых цивилизаций. Его, по заверениям руководства Республики Башкортостан, должны начать строить в 2025 году. На базе того же музея, согласно планам властей, будет работать Центр башкирской лошади — старт работам по его возведению дадут в 2026 году.