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Posted 30 октября, 16:30

Published 30 октября, 16:30

Modified 30 октября, 18:05

Updated 30 октября, 18:05

Музей мирового уровня построят в Башкирии

Хабиров съездил в сакральное место

30 октября 2024, 16:30
Фото: пресс-служба главы Республики Башкортостан.

Музей мирового уровня построят в Башкирии

Главе Башкирии в среду, 30 октября, отчитались о планах по созданию научно-туристического комплекса вокруг средневекового мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе.

Напомним, как ранее анонсировали власти региона, рядом с объектом намерены возвести Евразийский музей кочевых цивилизаций. Его, по заверениям руководства Республики Башкортостан, должны начать строить в 2025 году. На базе того же музея, согласно планам властей, будет работать Центр башкирской лошади — старт работам по его возведению дадут в 2026 году.

К сегодняшнему дню готов лишь визит-центр будущего научного учреждения, где уже размещены некоторые экспонаты и проводятся экскурсии. Утверждается, что за четыре месяца объект посетили 80 тысяч человек.

Радий Хабиров на своих ресурсах с гордостью пообещал, что музей будет «очень интересным» и «большим» — площадь учреждения составит 27 тысяч «квадратов».

— Идея какая — максимально «зашить» естественный ландшафт, чтобы не нарушать то, что природа сделала. И, конечно, поберечь всю эту территорию — она всё-таки сакральная, мы из этого исходим, — прокомментировал глава региона.
Музей «как в Москве» откроют в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе может появиться новый музей, посвящённый биотехнологиям — рассчитан он будет, в первую очередь, на школьные экскурсии.

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