Хабиров съездил в сакральное место

Posted 30 октября, 16:30
Published 30 октября, 16:30
Modified 30 октября, 18:05
Updated 30 октября, 18:05
Напомним, как ранее анонсировали власти региона, рядом с объектом намерены возвести Евразийский музей кочевых цивилизаций. Его, по заверениям руководства Республики Башкортостан, должны начать строить в 2025 году. На базе того же музея, согласно планам властей, будет работать Центр башкирской лошади — старт работам по его возведению дадут в 2026 году.
К сегодняшнему дню готов лишь визит-центр будущего научного учреждения, где уже размещены некоторые экспонаты и проводятся экскурсии. Утверждается, что за четыре месяца объект посетили 80 тысяч человек.
Радий Хабиров на своих ресурсах с гордостью пообещал, что музей будет «очень интересным» и «большим» — площадь учреждения составит 27 тысяч «квадратов».
— Идея какая — максимально «зашить» естественный ландшафт, чтобы не нарушать то, что природа сделала. И, конечно, поберечь всю эту территорию — она всё-таки сакральная, мы из этого исходим, — прокомментировал глава региона.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе может появиться новый музей, посвящённый биотехнологиям — рассчитан он будет, в первую очередь, на школьные экскурсии.