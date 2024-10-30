«Госуслуги» призвали россиян отвязать аккаунты от Gmail

В уведомлении говорится, что корпорация ввела ограничения на использование подтверждения личности через СМС для российских номеров при создании новых аккаунтов. Разработчики «Госуслуг» допускают, что в будущем проблемы могут возникнуть и в случае с уже существующими учётными записями.