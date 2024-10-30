«Госуслуги» призвали россиян отвязать аккаунты от Gmail

Posted 30 октября, 15:41
Published 30 октября, 15:41
Modified 30 октября, 18:18
Updated 30 октября, 18:18
Под усилением безопасности аккаунта подразумевается смена почты, на которую он зарегистрирован — в том случае, если речь идёт о сервисе Gmail от компании Google.
В уведомлении говорится, что корпорация ввела ограничения на использование подтверждения личности через СМС для российских номеров при создании новых аккаунтов. Разработчики «Госуслуг» допускают, что в будущем проблемы могут возникнуть и в случае с уже существующими учётными записями.
Ранее Mkset сообщал о том, что для использования введённой в Башкирии льготы на бесплатный проезд придётся собрать сразу 10 документов. Заявления власти принимают через «Госуслуги» и центры соцподдержки.