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Posted 30 октября, 15:41

Published 30 октября, 15:41

Modified 30 октября, 18:18

Updated 30 октября, 18:18

«Госуслуги» призвали россиян отвязать аккаунты от Gmail

«Госуслуги» призвали россиян отвязать аккаунты от Gmail

30 октября 2024, 15:41
Фото: 1MI.
Пользователям российского портала государственных услуг стали приходить рассылки с предложением «защитить учётную запись».

Под усилением безопасности аккаунта подразумевается смена почты, на которую он зарегистрирован — в том случае, если речь идёт о сервисе Gmail от компании Google.

В уведомлении говорится, что корпорация ввела ограничения на использование подтверждения личности через СМС для российских номеров при создании новых аккаунтов. Разработчики «Госуслуг» допускают, что в будущем проблемы могут возникнуть и в случае с уже существующими учётными записями.

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Ранее Mkset сообщал о том, что для использования введённой в Башкирии льготы на бесплатный проезд придётся собрать сразу 10 документов. Заявления власти принимают через «Госуслуги» и центры соцподдержки.

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