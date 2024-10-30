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Posted 30 октября, 07:34

Published 30 октября, 07:34

Modified 30 октября, 09:49

Updated 30 октября, 09:49

Дороги в Башкирии засыпало снегом

Фуры встали в Башкирии из-за снега

30 октября 2024, 07:34
Фото: 1MI.

Дороги в Башкирии засыпало снегом

К водителям большегрузного и другого транспорта в среду, 30 октября, обратился начальник Государственной автоинспекции Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.
Видео: 1MI. Видео: Владимир Севастьянов

«День жестянщика» в Башкирии в сезоне 2024/25 настал. Им можно считать среду, 30 октября По сообщению главы ГАИ Республики Башкортостан Владимира Севастьянова, именно сегодня в регионе из-за как всегда внезапно начавшейся зимы осложнилась обстановка на дорогах. На кадрах опубликованного начальником ГАИ Башкирии видео можно заметить, что фуры устроили коллапс на проезжей части. Первый легший в Белорецком районе снег заботливо укрыл образовавшуюся за ночь гололедицу.

— На территории Белорецкого района Республики Башкортостан наблюдается снежное покрытие. На дорогах возникли условия гололедицы. Водителям транспортных средств настоятельно советуется соблюдать ограничения скорости, а также поддерживать безопасные интервалы и дистанцию между автомобилями. Тем, кто еще не сменил летние шины на зимние, рекомендуется воздержаться от поездок в данном направлении. Берегите себя и своих близких! — призывает Владимир Севастьянов.

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Напомним, накануне власти Уфы выступили с обращением к местным автомобилистам. Они просят водителей срочно перевести свой транспорт на «зимний режим».

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