Фуры встали в Башкирии из-за снега

«День жестянщика» в Башкирии в сезоне 2024/25 настал. Им можно считать среду, 30 октября По сообщению главы ГАИ Республики Башкортостан Владимира Севастьянова, именно сегодня в регионе из-за как всегда внезапно начавшейся зимы осложнилась обстановка на дорогах. На кадрах опубликованного начальником ГАИ Башкирии видео можно заметить, что фуры устроили коллапс на проезжей части. Первый легший в Белорецком районе снег заботливо укрыл образовавшуюся за ночь гололедицу.