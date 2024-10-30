Фуры встали в Башкирии из-за снега

Posted 30 октября, 07:34
Published 30 октября, 07:34
Modified 30 октября, 09:49
Updated 30 октября, 09:49
«День жестянщика» в Башкирии в сезоне 2024/25 настал. Им можно считать среду, 30 октября По сообщению главы ГАИ Республики Башкортостан Владимира Севастьянова, именно сегодня в регионе из-за как всегда внезапно начавшейся зимы осложнилась обстановка на дорогах. На кадрах опубликованного начальником ГАИ Башкирии видео можно заметить, что фуры устроили коллапс на проезжей части. Первый легший в Белорецком районе снег заботливо укрыл образовавшуюся за ночь гололедицу.
— На территории Белорецкого района Республики Башкортостан наблюдается снежное покрытие. На дорогах возникли условия гололедицы. Водителям транспортных средств настоятельно советуется соблюдать ограничения скорости, а также поддерживать безопасные интервалы и дистанцию между автомобилями. Тем, кто еще не сменил летние шины на зимние, рекомендуется воздержаться от поездок в данном направлении. Берегите себя и своих близких! — призывает Владимир Севастьянов.
Напомним, накануне власти Уфы выступили с обращением к местным автомобилистам. Они просят водителей срочно перевести свой транспорт на «зимний режим».