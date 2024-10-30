Экономист Масленников считает, что выплаты пенсионных накоплений разгонят инфляцию

Подобное решение Масленников назвал «фактором инфляционного характера», сравнив с кратным увеличением зарплат в некоторых отраслях. Он пояснил, что это разовый фактор и он растянется по времени, потому что забирать средства каждый человек будет в удобное для него время. Кто-то получит деньги уже в этом году, а кто-то в следующем. Экономист отметил, что Центробанк уже учел это в своём инфляционном прогнозе.