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Posted 30 октября, 14:52

Published 30 октября, 14:52

Modified 30 октября, 14:54

Updated 30 октября, 14:54

Экономист Масленников считает, что выплаты пенсионных накоплений разгонят инфляцию

30 октября 2024, 14:52
Эксперт отмечает, что данный фактор является разовым, и будет растянут во времени, так как россияне будут забирать средства, когда им будет удобно. Он также добавил, что большую часть денег они потратят на новогодний стол.

Экономист Никита Масленников в беседе с «Ридусом» высказал мнение, что предоставление возможности забрать пенсионные накопления разом может усилить инфляцию в стране.

Пресс-служба Минтруда сообщила, что в этом году россияне смогут забрать накопления, если их сумма составляет не более 351 тысячи рублей. В следующем году максимальный размер такой выплаты вырастет на 17% и составит 412 тысяч рублей. Воспользоваться этим правом могут россияне 1967 года рождения и моложе, работавшие по найму в период с 2002 по 2013 годы.

Подобное решение Масленников назвал «фактором инфляционного характера», сравнив с кратным увеличением зарплат в некоторых отраслях. Он пояснил, что это разовый фактор и он растянется по времени, потому что забирать средства каждый человек будет в удобное для него время. Кто-то получит деньги уже в этом году, а кто-то в следующем. Экономист отметил, что Центробанк уже учел это в своём инфляционном прогнозе.

Собеседник издания предположил, что значительную часть полученных средств граждане РФ потратят на новогодний стол и праздничные каникулы. Он отметил, что цены на красную икру уже выросли до 25%, а к праздникам они могут подняться ещё на 10%.

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