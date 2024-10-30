Экономист Масленников считает, что выплаты пенсионных накоплений разгонят инфляцию

Posted 30 октября, 14:52
Published 30 октября, 14:52
Modified 30 октября, 14:54
Updated 30 октября, 14:54
Экономист Никита Масленников в беседе с «Ридусом» высказал мнение, что предоставление возможности забрать пенсионные накопления разом может усилить инфляцию в стране.
Пресс-служба Минтруда сообщила, что в этом году россияне смогут забрать накопления, если их сумма составляет не более 351 тысячи рублей. В следующем году максимальный размер такой выплаты вырастет на 17% и составит 412 тысяч рублей. Воспользоваться этим правом могут россияне 1967 года рождения и моложе, работавшие по найму в период с 2002 по 2013 годы.
Подобное решение Масленников назвал «фактором инфляционного характера», сравнив с кратным увеличением зарплат в некоторых отраслях. Он пояснил, что это разовый фактор и он растянется по времени, потому что забирать средства каждый человек будет в удобное для него время. Кто-то получит деньги уже в этом году, а кто-то в следующем. Экономист отметил, что Центробанк уже учел это в своём инфляционном прогнозе.
Собеседник издания предположил, что значительную часть полученных средств граждане РФ потратят на новогодний стол и праздничные каникулы. Он отметил, что цены на красную икру уже выросли до 25%, а к праздникам они могут подняться ещё на 10%.