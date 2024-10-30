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Posted 30 октября, 17:15

Published 30 октября, 17:15

Modified 30 октября, 17:57

Updated 30 октября, 17:57

Частные детсады Уфы будут брать сертификаты

Частные детсады Уфы будут брать сертификаты

30 октября 2024, 17:15
Фото: 1MI.
Власти башкирской столицы уточнили порядок получения субсидий коммерческими дошкольными организациями города — следует из постановления мэрии города, опубликованного в среду, 30 октября.

Документ касается программы, по которой родители детей от двух месяцев до трёх лет могут в Башкирии получить сертификаты на ₽6 тысяч — потратить эти деньги можно на получение мест в частных детских садах. Касается она семей, которые встали на очередь в муниципальные дошкольные учреждения, но не могут в них попасть из-за дефицита вакантных позиций — таким образом, оплачивать места в коммерческих детсадах будут из бюджета.

В свежем постановлении мэрии описана процедура, по которой упомянутые организации получают субсидии на эти программы. В месяц городской бюджет готов платить за нехватку мест по ₽6 800 за каждого ребенка.

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Ранее Mkset сообщал о том, что депутаты Башкирии предложили увеличить штрафы за курение на территориях школ и детских садов.

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