Частные детсады Уфы будут брать сертификаты

Posted 30 октября, 17:15
Published 30 октября, 17:15
Modified 30 октября, 17:57
Updated 30 октября, 17:57
Документ касается программы, по которой родители детей от двух месяцев до трёх лет могут в Башкирии получить сертификаты на ₽6 тысяч — потратить эти деньги можно на получение мест в частных детских садах. Касается она семей, которые встали на очередь в муниципальные дошкольные учреждения, но не могут в них попасть из-за дефицита вакантных позиций — таким образом, оплачивать места в коммерческих детсадах будут из бюджета.
В свежем постановлении мэрии описана процедура, по которой упомянутые организации получают субсидии на эти программы. В месяц городской бюджет готов платить за нехватку мест по ₽6 800 за каждого ребенка.
Ранее Mkset сообщал о том, что депутаты Башкирии предложили увеличить штрафы за курение на территориях школ и детских садов.