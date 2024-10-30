Частные детсады Уфы будут брать сертификаты

Документ касается программы, по которой родители детей от двух месяцев до трёх лет могут в Башкирии получить сертификаты на ₽6 тысяч — потратить эти деньги можно на получение мест в частных детских садах. Касается она семей, которые встали на очередь в муниципальные дошкольные учреждения, но не могут в них попасть из-за дефицита вакантных позиций — таким образом, оплачивать места в коммерческих детсадах будут из бюджета.