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Posted 30 октября, 10:58

Published 30 октября, 10:58

Modified 30 октября, 11:00

Updated 30 октября, 11:00

Без газа: считаем расходы на газгольдер, уголь, пеллеты, дрова и электричество

Без газа: считаем расходы на газгольдер, уголь, пеллеты, дрова и электричество

30 октября 2024, 10:58
Фото: 1MI.
Проблема отопления дома без газоснабжения знакома многим владельцам частных домов. Когда в регионе нет магистрального газа, важно выбрать способ обогрева, который будет не только эффективен, но и доступен по затратам. В материале сравним варианты: газгольдеры, уголь, дрова, пеллеты и электричество.

Первым шагом в выборе отопительной системы для дома является оценка его теплопотерь. Теплопотери — это количество тепла, которое дом теряет через окна, двери, стены и крышу. На них влияет как площадь здания, так и его теплоизоляция.

В регионах с сильными зимами затраты на отопление могут существенно отличаться в зависимости от источника тепла и особенностей здания.

Газгольдер: дорогое, но удобное решение

Сжиженный газ — один из популярных вариантов для обогрева домов, где нет магистрального газа. Газгольдер представляет собой ёмкость для хранения газа, который затем используется в отопительном котле.

Преимущество такого способа в удобстве использования и автономности системы. Но есть и серьезные минусы: покупка и установка газгольдера может обойтись до 500 тысяч рублей, что требует больших начальных вложений.

— В холодные месяцы дом площадью 120 м² требует около 760 литров сжиженного газа. Если учитывать среднюю цену за литр в 25 рублей, месячные расходы на отопление составят около 19 тысяч рублей. При этом, для более мягкого климата или утепленного дома эти затраты будут ниже, но в условиях суровых морозов — это однозначно дорогое решение, — считает Александра Пусенкова, автор канала «Блог самостройщика».
Газгольдер: дорогое, но удобное решениеГазгольдер: дорогое, но удобное решение
Газгольдер: дорогое, но удобное решение. Фото: 1MI

Твердое топливо: уголь, дрова и пеллеты

Отопление твердым топливом, таким как уголь, дрова или пеллеты, остается одним из наиболее доступных вариантов, особенно для загородных домов. В среднем на отопление дома в 120 м² в течение месяца при морозе до -30°C требуется около 2000 кг угля, 1500 кг пеллет или 1800 кг дров.

Этот способ отопления, как отмечает Пусенков, может потребовать определенных усилий для хранения и транспортировки топлива, а также поддержания чистоты, особенно при использовании угля, однако при наличии опыта и удобного места для хранения топлива, твердотопливный котел — вполне оправданный выбор.

  • Уголь — одно из наиболее экономичных решений. Цена на уголь, в зависимости от региона и марки, составляет около 5 000 рублей за тонну, что делает отопление углем доступным и дешевым. В среднем на обогрев дома 120 м² за месяц потребуется около 10 тысяч рублей. Этот способ требует очистки котла от золы, но при этом обеспечивает стабильное и экономичное отопление даже при сильных морозах.

  • Пеллеты — более экологичный и удобный для хранения вариант. Теплота сгорания у пеллет также выше, чем у дров, что позволяет расходовать их меньше при том же уровне обогрева. Стоимость пеллет колеблется от 8 до 12 тысяч рублей в месяц, что делает их доступными при хорошем уровне тепла и минимуме отходов.

  • Дрова — традиционный, доступный и относительно дешевый вариант. Они обойдутся в среднем в 7 тысяч рублей в месяц при текущих ценах. Это решение может быть не всегда удобным, так как требует постоянной загрузки и регулярной чистки котла от золы, но оно обладает высокой теплоемкостью, особенно при использовании сухой древесины.

Твердое топливо: уголь, дрова и пеллетыТвердое топливо: уголь, дрова и пеллеты
Твердое топливо: уголь, дрова и пеллеты. Фото: 1MI

Электроотопление: просто, но дорого

Электрические котлы считаются самыми простыми в эксплуатации. Они не требуют топлива и особых навыков для использования, но имеют один существенный минус — высокую стоимость электроэнергии.

— При отоплении дома мощностью в 10 кВт в условиях сильного мороза (до -30°C) затраты на электроэнергию будут очень высоки. В среднем, по подсчетам, отопление электричеством дома 120 м² обойдется примерно в 24 000 рублей в месяц, — рассказвает блогер.

Использование теплового насоса может существенно сократить расходы. Насосы, работающие по принципу «воздух-воздух» или «воздух-вода», обеспечивают обогрев с КПД выше, чем у обычного электрического котла, но при очень низких температурах их эффективность падает. К тому же, тепловой насос — это дорогое оборудование, и его установка оправдана только при постоянном использовании.

Электроотопление: просто, но дорогоЭлектроотопление: просто, но дорого
Электроотопление: просто, но дорого. Фото: 1MI

Сравнение затрат: что в итоге выгоднее?

На основе вышеперечисленных данных можно сделать выводы о среднем уровне расходов на каждый из способов отопления:

  • Сжиженный газ — 17–19 тысяч рублей в месяц (при начальных вложениях на установку газгольдера).
  • Уголь — около 10 тысяч рублей в месяц, при условии стабильной поставки топлива.
  • Дрова — примерно 7 тысяч рублей, с учетом затрат на доставку и хранение.
  • Пеллеты — в пределах 12 тысяч рублей, удобно и более экологично.
  • Электричество — около 24 тысяч рублей в холодный месяц, с учетом высоких тарифов.

Рекомендации по выбору

Выбор отопительной системы зависит от финансовых возможностей и расположения дома. Если приоритетом является экономия, уголь или дрова станут выгодными и доступными вариантами.

Для тех, кто ищет автономное и удобное решение, газгольдер может подойти, несмотря на высокую стоимость установки. Электрическое отопление оправдано лишь при наличии энергоэффективного дома с минимальными теплопотерями и постоянным доступом к стабильной электроэнергии.

Как отмечает эксперт, расчеты здесь примерные и могут варьироваться в зависимости от региона, поставщиков топлива и теплоизоляции дома. Выбор системы отопления стоит делать осознанно и продуманно, учитывая климат, объем дома и уровень доступных ресурсов.

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