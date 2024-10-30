Без газа: считаем расходы на газгольдер, уголь, пеллеты, дрова и электричество

Уголь — одно из наиболее экономичных решений. Цена на уголь, в зависимости от региона и марки, составляет около 5 000 рублей за тонну, что делает отопление углем доступным и дешевым. В среднем на обогрев дома 120 м² за месяц потребуется около 10 тысяч рублей. Этот способ требует очистки котла от золы, но при этом обеспечивает стабильное и экономичное отопление даже при сильных морозах.

Пеллеты — более экологичный и удобный для хранения вариант. Теплота сгорания у пеллет также выше, чем у дров, что позволяет расходовать их меньше при том же уровне обогрева. Стоимость пеллет колеблется от 8 до 12 тысяч рублей в месяц, что делает их доступными при хорошем уровне тепла и минимуме отходов.