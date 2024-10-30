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Posted 30 октября, 11:39

Published 30 октября, 11:39

Modified 30 октября, 11:41

Updated 30 октября, 11:41

Башкирию завалит снегом за три дня

Башкирию завалит снегом за три дня

30 октября 2024, 11:39
Фото: 1MI.
Ноябрь встретит уфимцев во всей зимней ярости, сообщила пресс-служба Башкирской службы Гидрометеорологии в среду, 30 октября.

С 1 по 3 ноября в Уфе ожидается мокрый снег с дождем.Температурный режим в первые два дня ноября будет держаться днем до +5°С, а ночью резко упадет до минусового показателя.

С 3 числа будет ощутимое похолодание, особенно в ночное время температура на улице опустится до отметки -5°С, а днем немного поднимется до -3°С. В ясную погоду температура снизится до -12 °С.

Первый снег выпал в Башкирии
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Синоптики предупреждают уфимцев опасность мокрого снега на деревьях и проводах, а водителей призывают к осторожности на проезжей части из-за появления гололеда.

Недавно Mkset сообщил про выпавший снег на трассе, усложнивший жизнь водителям.

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