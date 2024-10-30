Башкирию завалит снегом за три дня

Posted 30 октября, 11:39
Published 30 октября, 11:39
Modified 30 октября, 11:41
Updated 30 октября, 11:41
С 1 по 3 ноября в Уфе ожидается мокрый снег с дождем.Температурный режим в первые два дня ноября будет держаться днем до +5°С, а ночью резко упадет до минусового показателя.
С 3 числа будет ощутимое похолодание, особенно в ночное время температура на улице опустится до отметки -5°С, а днем немного поднимется до -3°С. В ясную погоду температура снизится до -12 °С.
Синоптики предупреждают уфимцев опасность мокрого снега на деревьях и проводах, а водителей призывают к осторожности на проезжей части из-за появления гололеда.
Недавно Mkset сообщил про выпавший снег на трассе, усложнивший жизнь водителям.